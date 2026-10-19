FOTO Završeni rekordni 'Prvi koraci': Hajduk osvojio jedan naslov, Manchester United zaustavljen u finalu

Nogometni turnir „Prvi koraci” zaključio je svoje 22. izdanje, koje će ostati zapamćeno po rekordnom broju sudionika i zanimljivom raspletu u svih šest dobnih kategorija. Na terenima diljem Dalmacije natjecalo se čak 156 momčadi iz 14 država, a prvi put u povijesti turnira svaka je kategorija dobila različitog pobjednika.

Pobjedničke pehare podigli su Budapest Honved, Maribor, Lokomotiva, Hajduk, Stari Aerodrom i Dinamo. Među sudionicima posebno se isticao Manchester United, čiji su mladi nogometaši stigli do finala u konkurenciji igrača rođenih 2013. godine, ali nisu uspjeli osvojiti naslov.

Rekordan broj momčadi na osam lokacija

Organizaciju najvećeg izdanja turnira dosad ponovno je preuzeo NK Adriatic. Utakmice su se igrale na osam lokacija, odnosno na FESB-u, Poljudu, u Stobreču, na igralištu Dalmatinca, u Vranjicu, Dugopolju, Trogiru i Dugom Ratu.

Velik broj sudionika pred organizatore je stavio zahtjevan zadatak, no turnir je uspješno priveden kraju.

Svečane dodjele nagrada održane su nakon završnih utakmica u Stobreču, Trogiru, Vranjicu i na FESB-u. Turnir su posjetili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, njegov zamjenik Ivo Bilić te gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, uz organizacijsku podršku Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, županijske turističke zajednice, Grada Solina, Turističke zajednice općine Dugopolje i Hrvatskog nogometnog saveza.

Manchester United ostao bez trofeja, Hajduk slavio nakon penala

Jedan od najzanimljivijih dvoboja turnira odigran je u finalu generacije 2013., u kojem je mađarski Budapest Honved s 2:0 pobijedio Manchester United. Treće mjesto osvojila je poljska Jagiellonia, uvjerljivom pobjedom od 4:0 protiv Slaven Belupa.

Hajduk je imao predstavnike u čak tri finala, a do naslova je stigao u kategoriji dječaka rođenih 2016. godine. Bijeli su protiv Maribora nakon 0:0 u regularnom dijelu slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca, rezultatom 2:1.

U kategoriji 2014. godišta isti suparnici ponovno su odmjerili snage, ali je ovoga puta uspješniji bio Maribor. Susret je završio 1:1, a slovenska momčad osvojila je trofej nakon penala rezultatom 4:3.

Hajduk je nastupio i u finalu generacije 2017., gdje je Stari Aerodrom bio uvjerljiv i slavio sa 6:1.

U konkurenciji igrača rođenih 2015. godine zagrebačka Lokomotiva minimalnom je pobjedom od 1:0 svladala Dinamo, dok je Dinamo do pobjedničkog pehara stigao u najmlađoj kategoriji, za 2018. godište, pobijedivši Jagielloniju rezultatom 7:4.

Svi rezultati završnice turnira „Prvi koraci”

2013. godište

Budapest Honved Manchester United Jagiellonia Białystok Slaven Belupo

Finale: Manchester United – Honved 0:2

Za 3. mjesto: Jagiellonia – Slaven Belupo 4:0

2014. godište

Maribor Hajduk Split Sesvete Budapest Honved

Finale: Hajduk – Maribor 1:1 (3:4 nakon jedanaesteraca)

Za 3. mjesto: Sesvete – Honved 4:2

2015. godište

Lokomotiva Zagreb Dinamo Zagreb Adriatic Zlatna lopta

Finale: Dinamo – Lokomotiva 0:1

Za 3. mjesto: Zlatna lopta – Adriatic 0:1

2016. godište

Hajduk Split Maribor Abeceda Zadar VfB Stuttgart

Finale: Hajduk – Maribor 0:0 (2:1 nakon jedanaesteraca)

Za 3. mjesto: Abeceda – Stuttgart 1:0

2017. godište

Stari Aerodrom Hajduk Split Jagiellonia Białystok Maksimir

Finale: Hajduk – Stari Aerodrom 1:6

Za 3. mjesto: Maksimir – Jagiellonia 0:5

2018. godište

Dinamo Zagreb Jagiellonia Białystok Hajduk Split CSKA Sofija

Finale: Dinamo – Jagiellonia 7:4

Za 3. mjesto: Hajduk – CSKA Sofija 2:1