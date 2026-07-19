FOTO Zatvorena Mojanka nakon 55 godina rada. Donosimo prizore

Odlagalište otpada Mojanka u Sinju od srijede više ne prima otpad. Državni inspektorat zabranio je tvrtki Čistoća Cetinske krajine obavljanje djelatnosti odlaganja otpada jer ne posjeduje odgovarajući akt za gospodarenje otpadom.

Donosimo fotogaleriju s odlagališta Mojanka i prizore koji najbolje prikazuju trenutačnu situaciju.

Zabrana stupila na snagu

Rješenje Državnog inspektorata doneseno je 7. srpnja, a Čistoća Cetinske krajine zaprimila ga je 14. srpnja. Od srijede ujutro odlagalište je zatvoreno, pa se na Mojanki više ne odlaže komunalni otpad.

Zbog najnovije odluke inspekcije sinjski gradonačelnik Miro Bulj održao je konferenciju za novinare ispred ulaza u odlagalište.

Na Mojanki se otpad odlaže već više od pola stoljeća, no odlagalište nikada nije dobilo uporabnu dozvolu. Posljednjih dvadesetak godina radilo je na temelju privremenih odobrenja za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Tvrtka Čistoća Cetinske krajine, koja upravlja odlagalištem u vlasništvu Grada Sinja, više je puta podnosila zahtjeve za izdavanje potrebnih dozvola, no oni nisu bili odobreni zbog nepotpune dokumentacije.

Suvlasnici prozivaju Bulja

Grad Trilj te općine Hrvace, Dicmo i Otok, koji su zajedno sa Sinjem suvlasnici Čistoće Cetinske krajine, odgovornost za nastalu situaciju pripisuju gradonačelniku Miru Bulju.

Navode kako je na sastanku održanom u svibnju, uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Bulj najavio da će Grad Sinj osigurati financijsko jamstvo potrebno za nastavak rada odlagališta. Tvrde da to jamstvo do danas nije dostavljeno te smatraju da je upravo to jedan od ključnih razloga zbog kojih je Mojanka zatvorena.

U priopćenju ističu kako odgovornost ne mogu snositi ostali suvlasnici društva te dodaju da Buljeve javne izjave, prema njihovu mišljenju, ne prikazuju potpunu sliku događaja.

Bulj najavio ponovno otvaranje

Nakon zatvaranja Mojanke Miro Bulj izjavio je kako će odlagalište ponovno otvoriti na vlastitu odgovornost te da će se na njega privremeno odlagati otpad prikupljen isključivo s područja Grada Sinja.

S druge strane, suvlasnici Čistoće Cetinske krajine poručuju kako je riječ o zajedničkom komunalnom društvu koje mora djelovati u interesu svih jedinica lokalne samouprave koje koristi njegove usluge.

Istodobno su od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije zatražili hitan sastanak kako bi se pronašlo zakonito i dugoročno rješenje za nastavak zbrinjavanja otpada u Cetinskoj krajini.