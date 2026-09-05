FOTO Zagreb je pun ko šipak. Pogledajte slike najdomoljubnije Hrvatske

Zagreb je danas preplavljen prosvjednicima. Tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske okupile su se na prosvjedu „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, a prizori iz središta glavnog grada pokazuju razmjere okupljanja. Prema izvještajima s terena, Tomislavac se napunio, ljudi i dalje pristižu iz okolnih ulica, a dio povorke već je stigao do Trga bana Josipa Jelačića.

Autobusi su tijekom jutra pristizali iz brojnih hrvatskih gradova, a na ulicama se mogu vidjeti prosvjednici iz Like, Dalmacije, Istre, Kvarnera, Slavonije i drugih krajeva. Nose hrvatske zastave i transparente s porukama kojima traže zaštitu zemlje, vode i zraka te odgovornost zbog ilegalno odloženog otpada.

Rijeka ljudi kroz središte Zagreba

Nakon okupljanja na Trgu kralja Tomislava formirana je povorka koja se kroz samo središte Zagreba uputila prema Trgu bana Josipa Jelačića. Organizatori su okupljenima poručili da je riječ o mirnom građanskom prosvjedu čija je svrha pokazati zajedništvo.

Prizori iz centra grada možda najbolje govore koliko je tema pogodila građane. Na Tomislavcu se okupilo toliko ljudi da je dio prosvjednika ranije krenuo prema glavnom trgu kako bi se prostor rasteretio, dok su novi sudionici nastavili pristizati.

Među njima su i brojni Dalmatinci. Iz Splita su jutros u pet sati krenula dva puna autobusa, a u Zagrebu su i građani iz Trogira, Klisa, Solina, Zadra i s Korčule.

Poruka s ulica: Dosta je bilo

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ organizirala je Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ nakon afere s ilegalno odloženim otpadom na području Gospića. No današnje okupljanje od početka je zamišljeno šire – kao upozorenje na ekološke probleme i „crne točke“ diljem Hrvatske.

Organizatori su inzistirali da na službenom dijelu programa ne govore predstavnici političkih stranaka, nego građanske inicijative i udruge koje se u svojim sredinama suočavaju s ekološkim problemima.

Današnja slika Zagreba šalje snažnu poruku: pitanje čistog zraka, vode i zemlje uspjelo je na isto mjesto dovesti tisuće ljudi iz različitih dijelova Hrvatske.