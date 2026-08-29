FOTO Vukovar odbrojava do Thompsonova koncerta: Posjetitelji zapjevali u glas, atmosfera sve jača

U Vukovaru raste atmosfera uoči večerašnjeg velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Nakon otvaranja ulaza brojni posjetitelji požurili su prema koncertnom prostoru kako bi zauzeli što bolja mjesta pred pozornicom.

Već dva sata prije početka nastupa prostor se počeo ozbiljno popunjavati. Posjetitelji se druže, razgovaraju i uz piće čekaju izlazak Thompsona na pozornicu, dok je sve življe i na vukovarskim ulicama.

Vukovarski vodotoranj na velikim ekranima

Poseban trenutak dogodio se prije početka koncerta kada se na velikim ekranima uz pozornicu pojavio vukovarski vodotoranj, jedan od najpoznatijih simbola grada.

Kako se približava početak koncerta, raste i pjesma među okupljenima. Posjetitelji su tako u jednom trenutku u glas zapjevali „Lijepa li si“, stvarajući snažnu atmosferu pred početak večerašnjeg spektakla.

Kako trenutačno izgleda koncertni prostor i atmosfera među Thompsonovim obožavateljima, pogledajte u našoj fotogaleriji.