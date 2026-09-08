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FOTO Vruće na Bačvicama. Pogledajte prizore s najpoznatije splitske plaže

Donosimo FOTOGALERIJU
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Kalendarski smo zakoračili u rujan, ali pogled na Bačvice danas je više podsjećao na vrhunac ljeta. Visoke temperature i obilje sunca izmamili su brojne Splićane i njihove goste na jednu od najpoznatijih gradskih plaža, gdje se tražilo mjesto za ručnik više.

Dok se u idućim danima najavljuje promjena vremena i pad temperatura, mnogi su odlučili iskoristiti još jedan pravi ljetni dan. Jedni su osvježenje potražili u moru, drugi su hvatali posljednje jače zrake sunca, a nije nedostajalo ni nezaobilaznog picigina.

Prošetali smo Bačvicama, a prizori su pokazali da se Split još ne namjerava oprostiti od ljeta. Kupaći kostimi i ljetne kombinacije i dalje su glavna „uniforma“, a pažnju su privlačile i zgodne Splićanke koje su sunčani rujanski dan iskoristile za kupanje i odmor uz more.

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