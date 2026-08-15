FOTO + VIDEO Završila tradicionalna procesija Gospe od Pojišana: Split u znaku Velike Gospe, pogledajte prizore

Split je i ove godine svečano obilježio blagdan Velike Gospe, a središnji dio proslave bila je tradicionalna zavjetna procesija s čudotvornom slikom Gospe od Pojišana.

Brojni vjernici okupili su se u poslijepodnevnim satima kako bi sudjelovali u jednoj od najstarijih splitskih marijanskih tradicija, koja se u gradu pod Marjanom njeguje stoljećima.

Procesija je krenula u 18 sati iz katedrale sv. Duje, gdje je čudotvorna Gospina slika tijekom dana bila izložena na štovanje vjernicima.

Sliku Gospe od Pojišana kroz grad su nosili splitski pučani odjeveni u tradicionalne nošnje te pripadnici Hrvatske ratne mornarice. Procesija se kretala Hrvojevom ulicom, Ulicom kralja Zvonimira i Pojišanskom ulicom prema svetištu Gospe od Pojišana.

Po dolasku pred svetište održano je središnje euharistijsko slavlje koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić, uz koncelebraciju splitskih svećenika.

Stoljetna tradicija Splita

Proslavi je prethodila devetnica, dok su se na sam blagdan Velike Gospe mise u svetištu održavale od ranih jutarnjih sati. Tijekom mise u 10 sati Gospina slika prenesena je iz svetišta u katedralu, odakle je navečer krenula natrag prema Pojišanu.

Procesija je završila pred svetištem, a prizori brojnih vjernika na splitskim ulicama još jednom su pokazali koliko je ova višestoljetna tradicija ukorijenjena u život grada.

Kako je izgledala ovogodišnja procesija Gospe od Pojišana, pogledajte u fotogaleriji.