FOTO/VIDEO Španjolci okružili Modrića na Poljudu, a onda je uslijedio potez koji je odjeknuo Madridom!

Luka Modrić ponovno je privukao pozornost španjolskih medija nakon što se pojavio u Madridu i posjetio svoje nekadašnje suigrače iz Real Madrida. Hrvatski nogometni velikan našao se u središtu zanimanja i na splitskom Poljudu, gdje je razgovarao s okupljenim novinarima, među kojima su bili i predstavnici španjolskih medija.

Modrićev dolazak u Madrid privukao pozornost

Kako pišu 24sata, pozivajući se na španjolski El Chiringuito, Luka Modrić posjetio je bivše suigrače u Real Madridu, a kamere su ga snimile pri izlasku iz klupskog kompleksa.

Njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Španjolske kamere zabilježile su Modrića pri izlasku sa stadiona, a snimka je brzo privukla zanimanje nogometne javnosti.

Posjet bivšem klubu još je jednom pokazao koliko je snažna povezanost hrvatskog kapetana s madridskim velikanom.

Na Poljudu razgovarao i sa španjolskim novinarima

Posebno je zanimljivo da se Modrić našao pred kamerama i mikrofonima španjolskih novinara i na splitskom Poljudu.

Među predstavnicima medija koji su pratili hrvatskog nogometaša bili su i novinari iz Španjolske, gdje Modrić i dalje uživa golem ugled zahvaljujući godinama provedenima u dresu Real Madrida.

Veza s Real Madridom ne blijedi

Modrić je tijekom 13 sezona u Real Madridu postao jedna od najvećih legendi kluba. Njegove igre, trofeji i odnos prema navijačima osigurali su mu posebno mjesto u povijesti madridskog velikana.

Zato ne čudi što svaki njegov susret s bivšim suigračima izaziva zanimanje španjolskih medija.

Iako sam posjet ne znači da se priprema njegov povratak u klub u nekoj novoj ulozi, ponovno je podsjetio na odnos koji Modrić ima s Real Madridom.