FOTO & VIDEO Pogledajte trenutak kada je probijen tunel Kozjak

Tunel Kozjak danas je i službeno probijen, čime je završen jedan od najzahtjevnijih zahvata u sklopu velikog infrastrukturnog projekta „Novi ulaz u Split”. Projektom će se autocesta A1 izravno povezati s Kaštelima i splitskom Trajektnom lukom, što bi trebalo znatno rasteretiti postojeću cestovnu mrežu i poboljšati prometnu povezanost šireg splitskog područja.

Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

U nastavku donosimo fotografije i video današnjeg proboja tunela Kozjak.

Pred projektom su još završni radovi, uključujući izgradnju pristupne ceste do državne ceste D8, koja bi, bude li sve teklo prema planu, trebala biti dovršena za otprilike dvije godine. Nova prometnica povezivat će čvorište Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom, čime će se značajno unaprijediti prometna povezanost ovog područja.