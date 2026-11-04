FOTO/VIDEO Pogledajte kako izgleda more u luci, Splićani uznemireni: "Ispod Tuđmana smrdi za po**zdit"

Tek što su jutros započeli radovi na sanaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Katalinića brigu, redakciji Dalmacije Danas javio se čitatelj s fotografijama splitske Gradske luke i pritužbom na izrazito neugodan miris. Riječ je o području ispod spomenika Franji Tuđmanu, gdje je, prema njegovim riječima, smrad gotovo nepodnošljiv.

„Ispod Tuđmana smrdi za pop**dit!”, kratko nam je poručio čitatelj, koji je poslao i nekoliko fotografija snimljenih uz obalu splitske luke.

Na fotografijama se vidi zamućena, mjestimice zelenkastosmeđa površina mora uz obalni zid, kao i širi pogled na akvatorij Gradske luke. Iako se samo na temelju fotografija ne može utvrditi sastav vode niti sa sigurnošću potvrditi uzrok zamućenja, pritužba dolazi upravo na dan kada je Vodovod i kanalizacija Split najavio početak privremenog ispuštanja otpadnih voda u luku.

Direktor Vodovoda jutros najavio što slijedi

Podsjetimo, kako je Dalmacija Danas već izvijestila, danas, 4. studenoga, započeli su radovi na sanaciji i modernizaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Katalinića brig, vrijedni 2,9 milijuna eura.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić na jutrošnjoj konferenciji za medije objasnio je da će zbog radova postojeći uređaj privremeno biti isključen iz funkcije.

„U naredna dva do tri tjedna, kako je planirano projektom, kanalizacijski sadržaj će, kao davno prije instaliranja ovog uređaja, kroz dva do najviše tri tjedna ići u trajektnu, odnosno splitsku luku”, izjavio je Perić.

Najavio je i da se prve količine otpadnih voda u luci mogu očekivati već danas.

Cian će pratiti stanje mora

Iz Vodovoda i kanalizacije naglašavaju da je riječ o planiranom, kontroliranom ispuštanju preko postojećih kišnih preljeva, a ne o incidentu.

Za praćenje stanja mora angažirana je tvrtka Cian, koja će provoditi ekološki monitoring, dok će se prema potrebi angažirati i ekološke brodice za uklanjanje sadržaja s površine mora.

„Molimo građane za strpljenje. To je dio ovog vrlo vrijednog projekta koji će u konačnici donijeti veliki benefit”, poručio je Perić.

Radovi su namjerno planirani izvan turističke sezone, a izvođači će, prema najavama, raditi i vikendom kako bi se razdoblje privremenog ispuštanja maksimalno skratilo.

Građani već prijavljuju neugodne mirise

Fotografije koje nam je dostavio čitatelj pokazuju današnje stanje mora uz obalu, no tek bi rezultati stručnog monitoringa mogli pokazati kakva je kvaliteta mora i u kojoj su mjeri eventualne promjene povezane s radovima.

U svakom slučaju, neugodni mirisi na koje upozorava čitatelj otvaraju pitanje kako će izgledati sljedeća dva do tri tjedna u jednom od najprometnijih dijelova Splita.

Nakon uspostave privremenog sustava, otpadne vode ponovno će se odvoditi postojećim podmorskim ispustom duljine 1.300 metara u Brački kanal, sve do dovršetka novog centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Stupama.

Do tada će se, prema najavama Vodovoda i kanalizacije, stanje u splitskoj luci kontinuirano pratiti.