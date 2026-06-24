FOTO / VIDEO Peristil je večeras izgledao nestvarno: Glazbeni spektakl oduševio publiku

Peristil Dioklecijanove palače večeras je bio ispunjen glazbom, emocijama i humanitarnim duhom tijekom spektakularne "Dioklecijanove Gala večeri", jedinstvenog glazbeno-scenskog događaja koji je privukao brojne Splićane i goste grada.

U impresivnom ambijentu jednog od najprepoznatljivijih splitskih simbola publika je uživala u nesvakidašnjem spoju orkestralne glazbe, suvremene produkcije i elektroničkog zvuka. Program je gledatelje poveo na glazbeno putovanje kroz različita razdoblja, od baroknih skladbi do modernih glazbenih izričaja.

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Poseban doprinos večeri dao je orkestar splitskih glazbenika pod ravnanjem dirigenta Vetona Marevcija, koji je za ovu prigodu pripremio posebne aranžmane. Uz orkestar nastupio je i hrvatski producent i DJ Joe2Shine, čiji je elektronički glazbeni segment dodatno obogatio atmosferu na Peristilu.

Osim umjetničkog doživljaja, događaj je imao i snažnu humanitarnu dimenziju. Tijekom večeri prikupljala su se sredstva za Kliniku za pedijatriju KBC-a Split, a brojni posjetitelji podržali su akciju i pokazali veliko srce za najmlađe pacijente.

"Dioklecijanova Gala večer" još jednom je potvrdila kako Split može uspješno spojiti vrhunsku umjetnost, atraktivne povijesne lokacije i društveno odgovorne projekte, stvarajući događaje koji ostavljaju snažan dojam na publiku.

Brojni okupljeni dugotrajnim su pljeskom nagradili izvođače, a Peristil je na jednu večer postao velika pozornica pod otvorenim nebom na kojoj su se isprepleli glazba, povijest i humanost.