FOTO/VIDEO Od automobila ostale samo olupine: U tijeku sanacija nakon požara kod Omiša

Nakon velikog požara koji je poharao omiško područje, na terenu se i dalje intenzivno radi na saniranju posljedica vatrene stihije. Požar je iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu, među kojom su i brojni potpuno izgorjeli automobili.

Dobili smo nove fotografije s terena koje prikazuju uklanjanje uništenih vozila. Kako nam je rečeno, prioritet je najprije bio očistiti cestu na području Ravnice – Nemira kako bi ponovno postala prohodna.

Nakon toga krenulo se i s uklanjanjem izgorjelih automobila koji su ostali uz prometnicu i ometali normalno odvijanje prometa.

Fotografije svjedoče o razmjerima štete koju je iza sebe ostavio požar. Od pojedinih automobila ostale su tek izgorjele karoserije, a sanacija terena nastavlja se kako bi se promet i svakodnevni život na pogođenom području što prije normalizirali.