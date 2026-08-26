FOTO / VIDEO Mogwai oduševili Split: Pogledajte atmosferu s prve večeri Vibrez festivala

Danas je u Galeriji Meštrović, pod organizacijom Hrvatskog doma, započeo Vibrez festival.

Ovogodišnji program traje od 26. do 30. kolovoza i donosi pet različitih glazbenih večeri: Mogwai, Mariza, Mario Biondi, Laibach i Morcheeba. Festival se potom nastavlja na Peristilu od 7. do 9. rujna, uz nastupe Fazıla Saya, Anouara Brahema i ansambla I Virtuosi del Teatro alla Scala.

Večeras je festival otvorio koncert škotske post-rock grupe Mogwai, jedan od najvažnijih i najutjecajnijih sastava suvremene instrumentalne glazbe. Osnovani u Glasgowu početkom devedesetih, Mogwai su tijekom više od tri desetljeća izgradili prepoznatljiv zvuk koji počiva na snažnim kontrastima i postupnom građenju intenziteta. Njihove instrumentalne kompozicije često se kreću između moćnih i zvučnih spektara, stvarajući iskustvo koje je fizički jako intenzivno. Upravo je taj spoj emocije, prostora i zvuka njihov nastup učinio snažnim uvodom u ovogodišnje izdanje Vibreza.

Atmosfera na otvorenju nije jenjavala, a publika je uglas i gromoglasnim pljeskom pozdravila Mogwai. Oduševljenje se moglo osjetiti na svakom koraku, dok su se energija i pozitivne vibracije širile cijelim prostorom.

A nešto više o Vibrez festivalu i što publiku očekuje u nadolazećim koncertnim večerima, pogledajte u videoprilogu sa zamjenicom gradonačelnika Mateom Dorčić i ravnateljicom Hrvatskoga doma Vanesom Kleva.

Svojim ovogodišnjim programom Vibrez nastavlja okupljati različite izvođače i publiku te ponuditi sadržajan koncertni program tijekom završetka ljeta. Festival je tako ponovno dio splitske kulturne i glazbene scene, s programom koji će se odvijati kroz nekoliko večeri i različitih lokacija