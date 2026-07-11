FOTO / VIDEO Korčula u plamenu: "Situacija je dosta teška"

Velik požar izbio je na području između Smokvice i Blata, na predjelu Kapja na otoku Korčuli.

Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja uključeni su i kanaderi koji iz zraka pomažu vatrogasnim snagama u suzbijanju požara.

Trajekt je došao po vatrogasce s Pelješca kako bi pomogli u borbi s vatrenom buktinjom.

Na terenu su pripadnici DVD-a Blato, DVD-a Smokvica, DVD-a Korčula i DVD-a Vela Luka, kao i Civilna zaštita Općine Blato.

"Situacija na Korčuli je dosta teška. Na ispomoć kreću vatrogasci s Pelješca i sa priobalnog dijela županije, kao i Intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik", rekao je dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

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