FOTO & VIDEO Knin u svečanom ozračju: Pogledajte atmosferu s obilježavanja Dana pobjede

Knin je i ove godine bio središnje mjesto obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

Tisuće građana, branitelja, članova njihovih obitelji i brojni posjetitelji okupili su se u kraljevskom gradu kako bi odali počast hrvatskim braniteljima i prisjetili se jednog od najvažnijih trenutaka u novijoj hrvatskoj povijesti.

Upravo je Knin 5. kolovoza 1995. oslobođen tijekom operacije Oluja, najveće vojne operacije Hrvatske vojske, čime je označen kraj okupacije velikog dijela hrvatskog teritorija. Zbog toga je ovaj grad svake godine središte obilježavanja Dana pobjede.

Fotografije i videosnimke iz Knina prikazuju mnoštvo okupljenih građana, hrvatske zastave koje se vijore ulicama grada te svečanu atmosferu ispunjenu ponosom i zahvalnošću prema hrvatskim braniteljima.