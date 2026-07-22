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FOTO / VIDEO Emotivna večer na Gradini: Ana Uršula Najev ponovno oživjela glazbu Amy Winehouse

Kakva noć na Gradini. Pogledajte

Nakon nekoliko godina stanke, projekt "For Amy" ponovno je pred publikom. Splitska pjevačica i glumica Ana Uršula Najev večeras je na Gradini u Solinu održala koncert posvećen legendarnoj Amy Winehouse, umjetnici čija je glazba obilježila njezino odrastanje i glazbeni razvoj.

"For Amy" nije klasičan tribute koncert niti pokušaj oponašanja britanske glazbene zvijezde. Riječ je o osobnoj glazbenoj priči kroz pjesme Amy Winehouse, ali i kroz skladbe njezinih glazbenih uzora koji su oblikovali njezin prepoznatljiv stil.

Kakva je atmosfera vladala na Gradini, pogledajte u nastavku.

ana ursula najev 1
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