U četvrtak, 26. studenoga, s početkom u 21 sat na splitskom Poljudu odigrat će se utakmica UEFA Konferencijske lige između Hajduka i belgijskog kluba K. St. Truidense V.V.

Hajdukovci odrađuju završne pripreme uoči sutrašnje utakmice, a mi smo objektivom zabilježili dio treninga splitske momčadi.

Bijeli se pripremaju za novi natjecateljski izazov, a posljednji sati uoči susreta prilika su za završno uigravanje i pripremu za ono što ih sutra očekuje na travnjaku.

Kako će završiti sutrašnja utakmica Hajduka? Pobjedom Hajduka Neriješenim rezultatom Porazom Hajduka Glasaj

Navijači s nestrpljenjem iščekuju novi nastup svoje momčadi, a mi vam donosimo djelić atmosfere s treninga.

Kako su izgledale pripreme hajdukovaca uoči sutrašnjeg susreta, pogledajte u našoj fotogaleriji i videosnimci.