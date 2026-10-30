FOTO Veliko otkriće u podmorju Brača: Arheolozi pronašli antički brodolom i tragove američkog bombardera iz Drugog svjetskog rata

Tim Odjela za podvodnu arheologiju, Hrvatskog restauratorskog zavoda, i ove je godine proveo kraće arheološko rekognosciranje i istraživanje nalazišta u podmorju otoka Brača u akvatoriju Sutivana u razdoblju između 11. i 17. rujna. Zbog loših vremenskih prilika i velikog požara na otoku akcija je provedena u manjem obimu od planiranog. Radovi su financirani od strane Ministrastva kulture i medija.

Rekognoscirane su pozicije kod uvala Stipanska i Svićuraj na zapadnoj strani otoka, a zatim je izvršen zaron na olupini zrakoplova u bračkom kanalu.

Temeljem informacija lokalnih ribara pregledana je zadiva na dubini od 40 metara ispred uvale Stipanska koja je sonarskim odrazom podsjećala na brod. Pregledom je utvrđeno da je na morskom dnu zapravo barka s teretom opeka i crijepova iz 20. st.

Na sugestiju Narodne knjižnice Sutivanu izvršen je zaron i na području uvale Svićuraj, nedaleko lokacije nekadašnje crkve sv. Jurja, gdje je nađeno nekoliko ulomaka renesansnog keramičkog posuđa, a na južnom rtu uvale i jedan devastiran brodolom iz kasne antike s kojeg su prikupljena četiri različitih grla amfora.

Iako su planirana tri urona na olupni zrakopolova B-24 iz II. svj. rata zbog ranije navedenih razloga obavljen je samo jedan, ali pretraživanjem dna locirana je lokacija udara zrakoplova. Nalazi se oko stotinjak metara sjeverno od same olupine. Zrakoplov koji se nalazi na dubini od 50 m u lošem je stanju, nedostaju mu prednji dio odnosno kabina i kompletan repni dio. Prilikom potonuća zrakopov se okrenuo te na morskom dnu leži naopako s jednim izvučenim kotačem stajnog trapa, dok je drugi u krilu.

Prema dostupnoj literaturi moguće je da je riječ o bombarderu B-24 s četiri motora ukupne dužine od 20,47 m (B-24H) s rasponom krila od 34 m i posadom od 11 članova, nadimka Banana Boat iz 15. Zračne armije, 450. Bombarderske grupe, 720. eskadrile, a koji je pao u okolici Splita 10. rujna 1944.

Tog dana bombardirani su ciljevi u okolici Beča gdje je ovaj zrakoplov i oštećen. Posada je iskočila kod Splita te je spašena i odvedena na otok Vis. Matični aerodrom zrakoplova bila je Manduria u Apuliji, Italija. Tip bombardera bio je B-24H-5-FO, a serijski broj 42-7742. Istraživanja se planiraju nastaviti i sljedeće godine.