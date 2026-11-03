FOTO Veliki dan za splitske Pujanke! Svečano otvorena nova sportska dvorana, pogledajte kako izgleda

Nakon dugih 35 godina čekanja, Osnovna škola Pujanke u Splitu napokon je dobila novu, suvremeno opremljenu sportsku dvoranu. Svečano otvorenje održano je u utorak, 3. studenoga 2026. godine, a istodobno je označen i službeni početak druge faze projekta, odnosno rekonstrukcije i nadogradnje školske zgrade.

Riječ je o jednom od značajnijih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu Splita, ukupne vrijednosti 6.700.926,88 eura s PDV-om, od čega čak 5.950.143,60 eura čine bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Nositelj investicije je Grad Split, a projekt nosi službeni naziv „Dogradnja i rekonstrukcija škole i dvorane OŠ Pujanki”.

Šuta: Nakon više od tri desetljeća čekanja imamo dvoranu

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je riječ o važnom trenutku ne samo za školu nego i za cijeli gradski kotar Pujanke.

„Danas smo otvorili sportsku dvoranu nakon više od tri desetljeća čekanja. Njezina vrijednost iznosi oko 4,1 milijun eura. Istodobno započinjemo dogradnju škole, odnosno izgradnju novih učionica, vrijednu oko 2,6 milijuna eura”, kazao je Šuta.

Naglasio je kako se najveći dio investicije financira europskim bespovratnim sredstvima te kako je konačni cilj prelazak škole na jednosmjenski rad.

„Ovim projektom postižemo da škola radi u jednoj smjeni. Omogućit će se i organizacija cjelodnevne škole, što je posebno važno roditeljima. Dvorana neće služiti samo učenicima za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture nego će je moći koristiti i sportski klubovi te će se u njoj moći održavati druge manifestacije u Gradskom kotaru Pujanke”, rekao je gradonačelnik.

Nova dvorana ima 312 mjesta, dizalo i prostor za korektivnu gimnastiku

Prema službenim podacima Grada Splita, izgrađena je dvodijelna školska sportska dvorana na istočnoj strani postojeće školske zgrade.

Tlocrtne dimenzije objekta iznose 40 puta 36,70 metara, a građevina ima prizemlje i kat.

Unutarnje kretanje između etaža omogućeno je stubištem i dizalom.

U prizemlju se nalaze sportska borilišta, spremišta sportske opreme, prostorije za održavanje, svlačionice sa sanitarnim čvorovima te nastavnički prostori s kabinetom tjelesne i zdravstvene kulture, ambulantom i dvjema nastavničkim prostorijama.

Na katu je uređeno gledalište ukupnog kapaciteta 312 gledatelja, od čega su 92 mjesta fiksna, a 220 ih se nalazi na teleskopskim tribinama.

Uz gledalište je smještena i mala dvorana za korektivnu gimnastiku površine 88 četvornih metara, koja preko staklene stijene gleda na glavni prostor dvorane.

Vrijednost izgradnje i opremanja sportske dvorane iznosi približno četiri milijuna eura s PDV-om.

Škola trenutačno ima 506 učenika, a nastava se održava u tri smjene

Osnovnu školu Pujanke u školskoj godini 2026./2027. pohađa 506 učenika raspoređenih u 24 razredna odjeljenja, od čega je 12 odjeljenja razredne, a 12 predmetne nastave.

Jedan od najvećih problema s kojima se škola godinama suočavala bila je organizacija nastave u tri smjene.

Upravo bi dogradnja školske zgrade trebala riješiti taj problem.

Prema službenom projektu, nadogradnjom kata iznad istočnog krila škole dobit će se pet novih učionica predmetne nastave, dvije specijalizirane učionice za fiziku, kemiju i biologiju te dodatni sanitarni blokovi i potrebni kabineti.

Istodobno će se postojeći prostori reorganizirati kako bi se osigurale odgovarajuće garderobe i sanitarni čvorovi.

Po završetku radova škola će raspolagati s 26 odjeljenja, 12 kabineta, garderobama, kuhinjom s blagovaonicom i novom sportskom dvoranom.

Time će se stvoriti uvjeti za prelazak s dosadašnje trosmjenske na jednosmjensku nastavu, kao i za uvođenje cjelodnevne škole.

Dogradnja vrijedna 2,58 milijuna eura trebala bi završiti za 12 mjeseci

Druga faza projekta službeno je započela uvođenjem izvođača u posao na dan svečanog otvorenja dvorane.

Vrijednost radova iznosi 2.583.473 eura s PDV-om, a ugovoreni rok izgradnje je 12 mjeseci.

Građevinska dozvola izdana je u rujnu 2026. godine, dok je pravomoćnost stekla u listopadu, kada je potpisan i ugovor s izvođačem.

Završetak sportske dvorane prije početka rekonstrukcije škole bio je važan preduvjet za nastavak projekta. Naime, nova dvorana tijekom radova služit će i kao zaštićeni privremeni prostor, čime će se smanjiti poremećaji u odvijanju nastave i osigurati sigurnost učenika.

Ravnatelj Glavinović: Sretni su učenici, učitelji, roditelji i cijeli kvart

Ravnatelj Osnovne škole Pujanke Branimir Glavinović zahvalio je Gradu Splitu kao osnivaču te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na realizaciji projekta.

„Nakon više od tri desetljeća konačno imamo školsku sportsku dvoranu. Naši učenici posebno su sretni, a nakon njih i učitelji, roditelji, cijela zajednica i cijeli kvart”, rekao je Glavinović.

Naglasio je da je jednako važan i početak nadogradnje škole.

„Od danas krećemo u dogradnju još jednog kata škole kako bismo stekli uvjete za jednosmjensku nastavu. Dogradnjom dobivamo sedam novih učionica i time stvaramo uvjete da sva djeca pohađaju nastavu u jednoj smjeni”, poručio je ravnatelj.

Šuta najavio stepenice, nova parkirališna mjesta i zdravstvene ambulante

Gradonačelnik je govorio i o drugim projektima koji se pripremaju na Pujankama.

Posebno je izdvojio izgradnju stepenica u blizini škole i dječjeg vrtića, koje stanovnici kvarta već dulje vrijeme očekuju.

„Stepenice su u postupku javne nabave i očekujemo da bismo, nakon završetka postupka, za mjesec do mjesec i pol dana mogli započeti radove”, kazao je Šuta.

Najavio je i proširenje ceste te osiguravanje dodatnih parkirališnih mjesta, za što se trenutačno čeka odgovarajuća dozvola.

Velika novost za stanovnike Pujanki odnosi se i na zdravstvenu infrastrukturu.

„Grad Split dodijelio je prostore Domu zdravlja u kojima će se otvoriti pedijatrijska, ginekološka i ambulanta opće medicine. Nakon desetljeća čekanja ovaj veliki gradski kotar dobit će osnovne uvjete koji su njegovim stanovnicima potrebni”, istaknuo je Šuta.

Što je s drugim splitskim školama?

Na novinarsko pitanje koliko još splitskih škola čeka izgradnju dvorana ili dogradnju, Šuta je spomenuo Osnovnu školu Mertojak i Osnovnu školu Trstenik.

„Nažalost, problem su imovinskopravni odnosi i Grad Split na tome intenzivno radi. Mislim da smo za Trstenik blizu rješenja, dok je situacija s Mertojakom složenija”, kazao je gradonačelnik.

Naglasio je da je strateški cilj gradske uprave osigurati uvjete za jednosmjensku nastavu u svim splitskim osnovnim školama.

Ulaganja u splitske škole vrijedna oko 86 milijuna eura

Prema podacima Grada Splita, ukupna vrijednost infrastrukturnih ulaganja u osnovne škole iznosi približno 86 milijuna eura.

Među završenim projektima, ukupne vrijednosti 21 milijun eura, ističu se:

OŠ Stobreč – škola, dvorana, kuhinja i energetska obnova, vrijednosti 12,7 milijuna eura

OŠ Pujanke – nova sportska dvorana, vrijednosti 4,1 milijun eura

OŠ Sućidar – sportska dvorana, vrijednosti 4,2 milijuna eura, s planiranim izdavanjem uporabne dozvole do 15. studenoga

U provedbi su i projekti dogradnje ukupne vrijednosti 13,7 milijuna eura, među kojima su dogradnja OŠ Pujanke vrijedna 2,6 milijuna eura te dogradnja OŠ Split 3, vrijedna 5,3 milijuna eura. Za OŠ Split 3 u tijeku je postupak javne nabave, a predviđeno je i uređenje školskog dvorišta.

Među planiranim projektima ukupne vrijednosti 35,7 milijuna eura nalaze se dogradnja OŠ Ravne njive – Neslanovac, vrijedna 5,8 milijuna eura, Centar za autizam, vrijedan 30 milijuna eura, te dogradnja OŠ Žrnovnica, vrijedna 5,7 milijuna eura.

Za energetsku obnovu škola predviđeno je približno 11 milijuna eura, a među prijavljenim projektima nalaze se OŠ Blatine – Škrape, OŠ Meje i OŠ Žrnovnica.

U pripremi je i projekt nove trodijelne dvorane OŠ Srinjine, procijenjene vrijednosti pet milijuna eura.

Mužinić Bikić: Ulaganje u škole ulaganje je u našu budućnost

Državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić naglasila je važnost ulaganja u obrazovanje i uvjete školovanja.

„Svaki novi vrtić, svaka nova učionica, svaka nova dvorana i svako poboljšanje studentskog standarda ulaganje je u našu mladost, našu budućnost”, poručila je.

Otvorenje nove sportske dvorane i početak dogradnje OŠ Pujanke predstavljaju važan korak prema rješavanju dugogodišnjih prostornih problema škole.

Za 506 učenika, njihove učitelje i roditelje riječ je o promjeni koju su čekale generacije, a završetkom druge faze projekta Pujanke bi trebale dobiti uvjete za suvremeniju organizaciju nastave i kvalitetniji školski život.