FOTO Veliki dan u Sinju: Pogledajte kako je bilo na Čoji

Sinj je danas ponovno živio u znaku alkara, kopalja i stoljetne tradicije. Dan uoči 311. Sinjske alke održano je nadmetanje za Čoju, a pobjednikom ovogodišnjeg izdanja postao je alkar Mihovil Župa.

Brojni Sinjani i njihovi gosti pratili su alkare na Alkarskom trkalištu, gdje je Čoja još jednom bila svojevrsna najava sutrašnjeg vrhunca alkarskih svečanosti.

Iako povijest Alke seže više od tri stoljeća unatrag, službeni popis pobjednika Čoje vodi se od 1901. godine. Zanimljivo, pobjednici Bare počeli su se službeno evidentirati tek 1962. godine.

Čoja pritom nije tek generalna proba za Alku. Koliko je riječ o važnom i nepredvidivom nadmetanju pokazuje podatak da je sedam alkara tijekom povijesti uspjelo iste godine osvojiti i Čoju i Alku. Nikola Jelinčić Bećo jedini je takav dvostruki uspjeh ostvario dva puta, 1917. i 1935. godine.

Među živućim alkarima rekorder po broju osvojenih Čoja je Joško Marić sa šest pobjeda. Od aktualnih kopljanika ističe se Ivo Zorica, koji je slavio četiri puta – 2012., 2018., 2019. i 2021. godine. Današnji alkarski vojvoda Mario Šušnjara Čoju je tijekom svoje alkarske karijere osvojio 2000. i 2008. godine.

Ovogodišnji naslov na kraju je pripao Mihovilu Župi, koji je tako svoje ime upisao među pobjednike ovog tradicionalnog alkarskog nadmetanja.

Dan ranije Sinj je svjedočio iznimno dramatičnoj Bari. Jure Domazet Lošo do pobjede je stigao tek nakon tri pripetavanja. Nakon tri redovne trke Domazet Lošo, Bože Mandac i Andrija Hrgović imali su po šest punata. U konačnom raspletu Domazet Lošo pogodio je u dva, dok je Mandac ostao bez punta.

Sinjske alkarske svečanosti sada ulaze u svoj vrhunac. U nedjelju slijedi 311. Sinjska alka i borba za naslov slavodobitnika.

Kako je danas izgledalo nadmetanje za Čoju i kakva je atmosfera vladala u Sinju, pogledajte u našoj fotogaleriji.