FOTO Velike gužve na prilazima Poljudu: Splićani u velikom broju stižu na oproštaj od Miše

Na prilazima stadionu Poljud u Splitu u utorak poslijepodne vlada velika gužva. Brojni Splićani i drugi građani pristižu na oproštaj od Miše Kovača, a fotografije snimljene neposredno prije početka događaja pokazuju duge kolone ljudi koji se kreću prema stadionu.

Posebno je mnogo ljudi na stepenicama koje vode prema Poljudu, gdje se građani u dugim redovima spuštaju prema prostoru ispred stadiona. Među okupljenima su ljudi različitih generacija, od djece do starijih građana.

Građani pristižu sa svih strana

Gužva je vidljiva i kod ulaza na istočnu stranu stadiona, gdje se okupio velik broj ljudi. Dok jedni čekaju na ulazak, drugi još uvijek pristižu okolnim prilazima.

Na fotografijama se vidi i mnoštvo građana koje se u dugoj koloni spušta prema Poljudu, dok se u pozadini ističe prepoznatljiva silueta splitskog stadiona.

Split se okuplja na oproštaju

Prizori s Poljuda već prije samog početka oproštaja svjedoče o velikom odazivu građana.

Pogledajte fotografije s prilaza Poljudu.