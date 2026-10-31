FOTO Vatrena kugla obasjala nebo iznad Jadrana: Kamere pulske zvjezdarnice snimile spektakularan prizor

Nebo iznad Jadrana u ranim jutarnjim satima petka, 30. listopada, nakratko je obasjala izrazito sjajna vatrena kugla, odnosno bolid. Nesvakidašnji prizor zabilježile su kamere Globalne meteorske mreže (Global Meteor Network – GMN), postavljene pri Pulskoj zvjezdarnici.

Kako su objavili iz Astronomskog društva Istra Pula – Zvjezdarnica Pula na svojoj Facebook stranici, meteor je zabilježen 30. listopada 2026. godine, točno u 5:29:33 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Na snimci se može vidjeti izrazito sjajan meteor koji prolazi sjeverozapadnim dijelom neba, ostavljajući za sobom prepoznatljiv svjetlosni trag. Posebno se ističe njegov intenzivan bljesak, koji je jasno zabilježen kamerama namijenjenima praćenju meteorskih pojava.

Na snimci se vide i Mjesec, Jupiter i Mars

Osim vatrene kugle, snimka otkriva još nekoliko zanimljivih detalja.

U njezinu donjem dijelu vidljiv je Mjesec, čija se svjetlost raspršuje kroz oblake, stvarajući zanimljiv prizor na noćnom nebu.

Mogu se uočiti i dvije sjajne točke koje, prema objavi pulskih astronoma, predstavljaju planete Jupiter i Mars.

Astronomi objasnili o kakvom je meteoru riječ

Prema analizi prikupljenih podataka, riječ je o sporadičnom meteoru, odnosno pojavi koja nije povezana ni s jednim od poznatih meteorskih rojeva.

Meteor nastaje kada svemirsko tijelo, odnosno meteoroid, velikom brzinom uđe u Zemljinu atmosferu. Tijekom prolaska kroz atmosferu dolazi do njegova intenzivnog zagrijavanja i nastanka karakterističnog svjetlosnog traga.

Posebno sjajni meteori nazivaju se vatrenim kuglama ili bolidima.

Iz pulske zvjezdarnice navode da je analiza snimljenih podataka pokazala kako nakon prolaska ove vatrene kugle nije preostao materijal koji bi mogao nastaviti put prema Zemljinoj površini.

Stoga se ne očekuje pronalazak meteorita povezanih s ovim događajem.

Snimka je još jedan zanimljiv rezultat rada međunarodne Globalne meteorske mreže, čije kamere omogućuju sustavno praćenje meteora i prikupljanje podataka o njihovim putanjama.

Ovaj ranojutarnji nebeski prizor ujedno je podsjetnik da se iznad naših glava neprestano odvijaju zanimljive astronomske pojave, čak i u satima kada ih većina ljudi ne može vidjeti.