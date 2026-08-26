FOTO U Žednom se sprema prava fešta: "Bit će čak i sarme"

U subotu, 29. kolovoza, u Žednom na Čiovu ponovno će zamirisati teće. Sprema se Fešta o' teća, druženje uz dobru spizu, glazbu i ekipe koje u Žedno stižu iz svih krajeva Dalmacije.

Fešta počinje oko 19 sati, a očekuje se dvadesetak ekipa, odnosno čak 18 teća u kojima će se kuhati sve i svašta. Na meniju će se naći tradicionalna dalmatinska jela, brudeti i brojni drugi specijaliteti, a organizatori najavljuju i jedno malo iznenađenje za kraj ljeta.

"Bit će čak i sarme", poručuje Mario Rajić iz organizacije.

Ipak, naglasak neće biti samo na tome tko najbolje kuha. Fešta je prije svega zamišljena kao veliko druženje mještana i gostiju, a u Žedno će zbog nje stići ekipe iz različitih dijelova Dalmacije.

Za glazbeni dio večeri zaduženi su Trogirski kanti, provjereni domaći bend koji će se pobrinuti da se nakon kuhanja i degustiranja fešta nastavi uz pjesmu. Manifestacija ima i humanitarnu notu - dio prihoda prikupljenog tijekom večeri bit će namijenjen u dobrotvorne svrhe.

Dakle, recept za subotnju večer u Žednom je jednostavan: dvadesetak teća, dalmatinske ekipe, brudeti, sarme, domaća glazba i dobra zabava. Fešta počinje oko 19 sati.