FOTO U Vukovaru sve više Thompsonovih fanova: Pogledajte atmosferu nekoliko sati prije koncerta

Vukovar se iz sata u sat puni posjetiteljima koji su stigli na večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a nakon burne atmosfere koja je u gradu počela još u petak navečer, subotnje prijepodne prolazi u znatno opuštenijem tonu.

Lijepo i sunčano vrijeme brojni su građani i posjetitelji iskoristili za šetnju gradom, druženje i obilazak Vukovara prije odlaska prema koncertnom prostoru.

Na gradskim ulicama mogu se vidjeti obitelji s djecom, mladi i brojne skupine fanova pristiglih iz različitih dijelova Hrvatske. Mnogi nose hrvatske zastave, majice i druga obilježja povezana s večerašnjim koncertom.

Glavnina posjetitelja očekuje se tijekom poslijepodneva, kada će se pritisak postupno premještati prema Vukovarskoj gospodarskoj zoni, gdje se koncert održava.

Ulazi za publiku otvaraju se u 16:30 sati, dok je početak Thompsonova koncerta predviđen za 20 sati.

Zbog velikog broja ljudi koji tijekom dana pristižu u Vukovar na snazi je posebna regulacija prometa, a policija je ranije pozvala vozače na strpljenje i pridržavanje uputa službenika na terenu.

U nastavku pogledajte fotogaleriju Roka Pavlinušića s vukovarskih ulica.