FOTO U srcu Splita ponovno izranja povijest: Pogledajte što se događa uz kapelicu sv. Arnira

Počela su revizijska arheološka istraživanja na lokalitetu nekadašnje crkve sv. Eufemije u Ulici kralja Tomislava u Splitu. Istraživanja provodi Grad Split uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a provode se u sklopu pripreme projekta uređenja i prezentacije lokaliteta.

Crkva sv. Eufemije dio je kompleksa samostana splitskih benediktinki, osnovanog 1068. godine uz sjeverni zid Dioklecijanove palače. Do sada je izrađen Konzervatorski elaborat cijelog kompleksa, a izvedeni su i radovi sanacije sačuvane kapele sv. Arnira. Arheološka istraživanja izvode se upravo uz kapelicu sv. Arnira, suzaštitnika grada Splita.

Crkva je izvorno bila trobrodna bazilika s tri polukružne apside na istočnoj strani i upisanim transeptom. Na južnoj strani crkve 1444. godine dograđena je gotička grobna kapela splitskog nadbiskupa Arnira, rad Jurja Dalmatinca, dok je zvonik podignut u 18. stoljeću.

U Drugom svjetskom ratu sklop je teško oštećen, a sačuvani su arheološki ostaci triju najznačajnijih građevina – crkve, kapele i zvonika. Arheološkim iskopavanjima provedenima 1946. godine otkriveni su prvotni izgled crkve i njezine izvorne dimenzije, kao i ostaci arhitektonske dekoracije i liturgijskog namještaja.

Predviđeno trajanje revizijskih arheoloških istraživanja je pet mjeseci.

Prva faza konzervatorskih radova na sanaciji kapele svetoga Arnira već je završena. Inače, kapelica je sanirana u nekoliko navrata - krov je učvršćen prilikom radova 1946.-1948., a tada su i popravljeni zidovi te je otvoren ulazni profilirani gotički luk prema crkvi koji je bio zazidan.1960. godine popravljeni su vanjski dijelovi kapele, 1974. je izrađena kopija sarkofaga te je postavljena u kapelu, dok su 1976. godine provedeni restauratorski zahvati na oštećenim spomenicima u kapelici. Krajem 1989. godine kapelica je ostakljena velikom stijenkom.

Tko je bio sveti Arnir?

Sveti Rainerius (Rajnerije) u Hrvata poznat kao sv. Arnir rođen je oko 1100. godine u uglednoj obitelji u Romagni u Italiji. Monah je bio u samostanu Kamalduensa u Fonte Avellano kraj Frontone. U Calliu (današnjem gradu Cagliu u Markiji) Arnir je bio biskup dvadesetak godina.

Oko 1175. godine umro je splitski nadbiskup Girard. Tada je splitska Crkva odlučila da ne izaberu novog biskupa, nego da u Rimsku kuriju pošalju izaslanike - svećenika Jonija, „velikoga sakreštanaˮ, i još jednoga uglednoga svećenika. Papi Aleksandru III. izložili su svoje želje. Papa, poznajući Arnirove kreposti, odlučio je poslati Raineriusa u Split na mjesto biskupa. Dobivši od pape palij, Arnir je sa splitskim glasnicima krenuo prema Splitu.

U Splitu je biskupa Arnira dočekalo svećenstvo i mnoštvo puka. Kao splitski nadbiskup od 1175. godine, Crkvu je vodio veoma razborito, ispravljao je ponašanje svećenstva, narod je poučavao primjerima koji donose spasenje te je brižno povećavao imutak crkve.

Papa Aleksandar III. posjetio je Vis 10. ožujka 1177. godine. Nadbiskup Arnir dočekao ga je s mnoštvom lađa i brojnom pratnjom koju su činili ugledni Splićani i svećenici. Arnir je pred papu došao s mnogo hrane i darova uzaludno ga pokušavajući nagovoriti da dođe u Split. Papa je žurio u Mletke kako bi se dogovorio s rimsko-njemačkim carem Fridrikom I. S Arnirom papa je otplovio u Zadar, gdje je stigao 13. ožujka. Papa je u Veneciju u pratnji Arnira stigao 24. ožujka. Tada je papa Aleksandar III. sklopio mir s Fridrikom I. Barbarosom.

U vrijeme pape Aleksandra III. cijela je Dalmacija i najveći dio Hrvatske bio podložan bizantskom caru Emanuelu I. Komnenu koji je bio milostiv prema svojim podanicima, nije nametao poreze a bogatstvo je dijelio. Svima koji su mu dolazili iskazivao je čast i plaćao mu troškove putovanja. Kad je primio popis stanovništva u Splitu, svima je slao plaće, a novorođenčad je darivao jednim zlatnikom. Svoje vojne zapovjednike s ratnom opremom i velikom količinom novca za troškove slao je u Split. Splićani su zamolili nadbiskupa Arnira da ode i pokloni se Emanuelu. Arnir je to sa zadovoljstvom prihvatio i s nekolicinom velikaša krenuo u Carigrad u drugoj polovici 1175. ili u prvoj polovici 1176. godine. Car ih je s velikom čašću primio i ugostio nekoliko dana.

Kako je poginuo?

Arnir je neustrašivo vodio svoju nadbiskupiju. Uzaludno je preko sudišta pokušavao riješiti spor s plemenom Kačića oko zemljišta u župi sv. Luke u Dubravi u Poljicima. Car Emanuel Komnen pismom iz ožujka 1180. godine obvezao je svoga namjesnika Rogerija da prisili one koji su prisvojili crkvenu zemlju na Mosoru da je vrate splitskoj Crkvi. Ni ta odluka nije poštovana pa je Arnir 4. kolovoza 1180. otišao na Mosor, želeći riješiti taj spor i vratiti oteto zemljište crkvi.

Dok je Arnir s pratnjom označavao crkvenu zemlju, suprotstavio mu se Nikola Kačić koji nije htio prihvatiti Arnirove pravedne zahtjeve. Počeo ga je psovati i najtežim uvredama vrijeđati, te je nagovorio svoje kmetove Reljiće, koji su obrađivali tu crkvenu zemlju, da kamenju nadbiskupa. To se dogodilo u Postinju. Arnir je kleknuo i molio Boga da oprosti njegovim ubojicama. Međutim, to nije zaustavilo ubojice, koji su nastavili kamenovati nadbiskupa.