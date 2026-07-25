FOTO U jeku je plivački ultramaraton oko otoka Brača, otočani se udružuju radi višeg cilja

Nakon uspješno završene prve etape kojoj se pridružila plivačica Dina Levačić, Stjepan Lukšić jutros je nastavio humanitarni plivački ultramaraton „Brač 100K”. U deset dana će preplivati 100 kilometara i napraviti puni krug oko otoka. Danas ga dionica vodi od uvale Martinovica do Jugozapadne punte. Svaki novi zaveslaj je pomak prema ostvarenju sportskog cilja, ali i onog većeg – prikupljanju novčanih sredstava za udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima na području cijelog otoka.

Prije početka, Stjepana su ispratili prijatelji i brojni otočani, dok su mu po putu podršku s obale pokazali mještani Miraca i Sutivana. Prvi dan protekao je prema planu, a dobra organizacija, povoljni uvjeti na moru i podrška dali su dodatni vjetar u leđa cijelom projektu. Iako su početni kilometri donijeli i fizički napor, motivacija je i dalje na najvišoj razini.

„Prošle godine preplivao sam Brački kanal pa sam znao kako je to biti prepušten sebi u moru. Ipak, ovaj je izazov puno veći jer treba sačuvati energiju kroz puno duži period. Najvažnije mi je bilo dobro otvoriti ultramaraton i pronaći ritam koji mogu držati iz dana u dan. Tijelo osjeća napor, ali glava je mirna, a upravo je to najvažnije. Sve je lakše uz pomoć mojih otočana, a drago mi je čuti da priča dopire i puno šire”, poručio je Stjepan.

U znak podrške, cilju se pridružuje brački humanitarac i visokogorac Ranko Dragičević, koji u ponedjeljak organizira uspon na Vidovu goru. Zainteresirane će građane povesti do najvišeg vrha jadranskih otoka, s kojeg će poslati pozdrave Stjepanu u trenutku kad bude plivao prema Bolu. Za više informacija o usponu, posjetite Rankov Facebook profil.

Ultramaraton se nastavlja prema planu, a građani su pozvani i dalje pratiti Stjepanov put oko Brača, bodriti ga na ruti te, u skladu sa svojim mogućnostima, podržati akciju donacijom. Svaki doprinos novoosnovanoj udruzi More snage Brač pomaže joj u razvoju, dok je prioritet zaposliti psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim obiteljima.

Za vrijeme plivanja, dostupan je račun otvoren u svrhu prikupljanja novčanih sredstava pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

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