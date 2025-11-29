FOTO Trk po krafne i bureke: Tek posađeno zelenilo u Splitu noćas je stradalo pod naletom gladne splitske mladosti

Jučer posađeno zelenilo između nogostupa i prometnice, postavljeno kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje i stalno prelaženje pješaka “prečacem”, nije izdržalo ni nekoliko dana. Na više lokacija grmovi su potpuno polegnuti, iščupani ili prelomljeni, a fotografije s terena jasno pokazuju razmjere štete.

Riječ je o hortikulturnom uređenju koje je, osim estetske funkcije, trebalo služiti kao zaštitna barijera između ceste i pješačke zone. No, umjesto da se ukorijeni, zelenje je ubrzo postalo žrtva noćnih scena iz centra grada.

Na fotografijama se vidi nekoliko slomljenih i iščupanih grmova, a tlo je razrovano kao da se ondje danima prelazi.

Dok se ostatak grada priprema za adventski ambijent, ovakvi kadrovi pokazuju drugu stranu noćnog života u Splitu...