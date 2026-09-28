FOTO Trilj u znaku Mijovilskog pazara: Ulice pune štandova i sajamskog šušura

Trilj je ovog ponedjeljka ponovno u znaku tradicionalnog Mijovilskog pazara, nezaobilaznog dijela proslave blagdana svetog Mihovila, zaštitnika grada.

Gradske ulice i ove su godine pretvorene u veliki sajam na otvorenom, a na štandovima se može pronaći raznovrsna roba – od odjeće, obuće i kućanskih potrepština do domaćih proizvoda i svega onoga što već desetljećima prati ovu triljsku tradiciju.

Mijovilski pazar održava se 28. i 29. rujna, a kako danas izgleda atmosfera u Trilju, pogledajte u našoj fotogaleriji.