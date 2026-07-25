FOTO Tri desetljeća čuvaju uspomenu na Josipa Jovića: Na memorijalnom turniru u Aržanu okupilo se 16 ekipa

U Aržanu je danas svečano otvoren 30. memorijalni malonogometni turnir „Josip Jović“, koji već tri desetljeća čuva uspomenu na prvog poginulog hrvatskog redarstvenika i heroja Domovinskog rata. Turnir organizira Udruga policijskih branitelja Domovinskog rata Imotski uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Program je započeo polaganjem vijenaca na posljednjem počivalištu Josipa Jovića, nakon čega je uslijedilo svečano otvorenje turnira. Ove godine na natjecanju sudjeluje 16 ekipa – predstavnici 12 policijskih uprava, Hrvatske vojske iz vojarne 126. brigade Hrvatske vojske u Sinju te Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Okupljenima se obratio župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je zahvalio organizatorima na trideset godina predanog čuvanja uspomene na Josipa Jovića.

„Trideseti je turnir, a sjećanja su kao da je bilo prije trideset dana. Upravo zato što njegujete ono najsvetije – uspomenu na prvog heroja Domovinskog rata, prvog poginulog hrvatskog redarstvenika i branitelja Josipa Jovića. Hvala vam od srca jer dok hrvatsko srce bije, uspomena na Josipa Jovića izgubiti se ne smije“, poručio je župan Boban.

Sudionicima je poželio da turnir protekne u sportskom, prijateljskom i fair-play ozračju.

„Kada natjecanje protekne u zajedništvu i prijateljstvu, tada ste već svi pobjednici. Unaprijed čestitam onima koji će osvojiti pehar, ali najveća je pobjeda što se i nakon 30 godina okupljamo kako bismo čuvali uspomenu na hrvatske branitelje i vrijednosti Domovinskog rata“, rekao je Boban.

U ime potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda nazočne je pozdravio njegov izaslanik, umirovljeni general Zdravko Andabaka, koji je istaknuo kako Josip Jović ostaje trajni simbol hrabrosti i žrtve hrvatskih branitelja.

„Uvijek ćemo se s ponosom sjećati Josipa Jovića i uvijek ćemo dolaziti na ovaj turnir. Čuvajte jedni druge i njegujte zajedništvo, jer upravo na njemu počiva sve ono što smo zajedno stvarali“, poručio je Andabaka, proglasivši 30. memorijalni turnir službeno otvorenim.

Svečanom otvorenju nazočili su i načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević, zamjenik župana Ante Šošić, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske vojske, braniteljskih udruga, jedinica lokalne samouprave te brojni hrvatski branitelji i građani.