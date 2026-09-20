FOTO Treće izdanje „Dana splitskog sporta“ okupilo stotine obitelji, sportaša i rekreativaca

Sunčano poslijepodne i ugodne temperature privukle su ove subote stotine građana, obitelji s djecom i sportskih entuzijasta na Žnjanski plato, gdje je održano treće, dosad najveće izdanje manifestacije „Dan splitskog sporta“. Trg 14 palmi pretvorio se u veliku sportsku arenu na otvorenom u organizaciji Grada Splita, tvrtke Žnjan, i Splitskog saveza športova, uz stručnu podršku Kineziološkog fakulteta u Splitu te u suradnji s Kućom slave splitskog športa, Parasportskim savezom grada Splita, Splitskim akademskim sportskim savezom i Splitskim savezom gluhih.

Posjetitelji svih generacija uživali su u bogatom programu kroz koji su ih vodili Edita Lučić Jelić i Gordan Vasilj, počevši od prezentacija preko 25 sportskih klubova, pa sve do prilike da najmlađi isprobaju nogomet, košarku, odbojku, ragbi, borilačke sportove, atletiku, veslanje i brojne druge discipline. Na samom početku obilježena je i stota obljetnica postojanja Aerokluba Split preletom aviona koji je nosio natpis „100 GODINA“. Mnogi roditelji ovo su poslijepodne iskoristili priliku i za informiranje o upisima i treninzima izravno od trenera i predstavnika klubova, dok je šetnicu krasila posebna tematska izložba posvećena bogatoj povijesti i najvećim uspjesima splitskog sporta. Naime, na Trgu 14 palmi izloženi su najveći uspjesi splitskog sporta, a izbliza se moglo vidjeti i Adrianu, legendarnu maskotu Mediteranskih igara 1979. godine. Sredozemna medvjedica tada nije odabrana slučajno. Kako je već tada bila kritično ugrožena vrsta, njezin je lik poslužio kao snažan apel javnosti o važnosti zaštite prirode i očuvanja čistoće Jadrana.

Poseban šarm događaju dalo je prisustvo proslavljenih splitskih sportaša i olimpijaca s kojima su se posjetitelji rado fotografirali. Među njima su se našli i seniori Hrvatskog veslačkog kluba Mornar, Roko Bošković i Goran Mahmutović, koji su ove godine bili 3. na europskom i 7. na svjetskom prvenstvu, a uz to su i dobitnici Rektorove nagrade i ozbiljni A kandidati za Olimpijske Igre.

Na Žnjanu je danas bila i Barbara Matić, dvostruka svjetska prvakinja i aktualna olimpijska pobjednica u judu koja je tom prilikom rekla:

„Stvarno mi je drago vidjeti da se toliko djece ovdje skupilo i da se promovira sport. Ja sam imala tu sreću da sam upisala prvo judo i zavoljela ga. Nijedan drugi sport nisam trenirala, ali ne znači da to tako treba biti. Jednostavno, ako vam se ne svidi jedan, isprobajte neki drugi sport, sigurno će vam se neki svidjeti. Naravno, u početku je važno da to bude sve kroz igru, prijateljstvo, zezanciju i da rezultati ne budu prioritet.“.

Zadovoljna što treću godinu za redom interes za sudjelovanje u manifestaciji „Dan splitskog sporta“ sve više i više raste, istaknula je naša najbolja atletičarka, dvostruka svjetska prvakinja i dvostruka osvajačica olimpijskih medalja u skoku u vis Blanka Vlašić:

„Bitno je stalno podsjećati djecu na važnost bavljenja sportom i ovakvi događaji su upravo tu, ne samo da se djeca upoznaju sa sportom, nego razumiju koliko je kretanje neophodno i koliko je važno ostati aktivan.“

Strpljivo čekanje u redovima za fotografiranje s proslavljenim sportašima, mališanima nije teško palo.

„Ovo je predivno, doslovno svi sportovi u gradu su predstavljeni danas. Sport je jednostavno način života i djeca se čim prije trebaju baviti sportom, bilo kojim. Ne mora to bit odmah nogomet ili košarka. Ima jako puno predivnih drugih sportova, tako da kad dijete pokaže interes prema bilo čemu, treba ga slušati.“, rekao nam je naš proslavljeni košarkaš i bivši NBA igrač Bruno Šundov.

Organizatori zahvaljuju svim sudionicima, volonterima i građanima koji su svojim dolaskom uveličali ovaj praznik sporta, uz poruku - vidimo se i dogodine na Žnjanu!