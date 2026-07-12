FOTO Treća noć Ultre: Evo kako izgleda vrhunac festivala

Treća i posljednja večer Ultra Europe festivala tradicionalno predstavlja vrhunac jednog od najvećih glazbenih događaja u Hrvatskoj. Tisuće posjetitelja iz svih dijelova svijeta slile su se u Park mladeži kako bi zajedno ispratile još jedno izdanje festivala koje je Split ponovno pretvorilo u svjetsku prijestolnicu elektroničke glazbe.

Kako je večer odmicala, festivalski prostor punio se iz minute u minutu. Redovi na ulazima bili su sve duži, a atmosfera je rasla uz prve taktove glazbe i spektakularne svjetlosne efekte po kojima je Ultra prepoznatljiva.

Posjetitelji su i ove večeri stigli u maštovitim festivalskim kombinacijama. Šljokice, neonske boje, upečatljivi modni detalji i odvažni outfiti ponovno su dominirali Parkom mladeži, dok su brojni posjetitelji koristili prve sate večeri za fotografiranje i druženje prije nastupa najvećih svjetskih DJ-eva.

Na svakom koraku mogli su se čuti različiti jezici, a među publikom su se našli gosti sa svih kontinenata, potvrđujući još jednom međunarodni karakter festivala koji Split svakog srpnja stavlja na kartu najvažnijih svjetskih party destinacija.

Organizatori su i ove godine najavili rekordno izdanje festivala, a sudeći prema prizorima s treće večeri, završnica je donijela upravo ono što se i očekivalo - pun Park mladeži, odličnu atmosferu i još jednu noć ispunjenu plesom do ranih jutarnjih sati.



