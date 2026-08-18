FOTO Torcida poslala poruku Boysima za 40. rođendan

Bad Blue Boysi večeras na utakmici play-offa Lige prvaka između Dinama i Vikinga obilježavaju 40 godina postojanja, a uoči velike obljetnice poruku su im poslali i njihovi najveći rivali, pripadnici Torcide.

Na parkiralištu Zračne luke Franjo Tuđman osvanula je kratka poruka namijenjena zagrebačkoj navijačkoj skupini. Torcida je ondje ostavila natpis "Veni, vidi, vici", poznatu latinsku izreku koja u prijevodu znači "Dođoh, vidjeh, pobijedih".

Lokacija na kojoj je poruka ostavljena nije odabrana slučajno. Upravo je na parkiralištu zagrebačke zračne luke prije desetak dana došlo do fizičkog sukoba pripadnika dviju navijačkih skupina.

Bad Blue Boysi tada su dočekali navijače Hajduka koji su se vraćali s gostovanja u Litvi, nakon čega je došlo do sukoba.

Poruka koju je Torcida sada ostavila očito se referira upravo na taj događaj. Navijački portal Hooligans.cz ranije je objavio kako su pripadnici Torcide iz sukoba izašli kao pobjednici unatoč tome što su, prema njihovim navodima, bili brojčano nadjačani.

Upravo se u tom kontekstu može tumačiti i izbor poznate latinske izreke kojom su Hajdukovi navijači poslali poruku svojim dugogodišnjim rivalima na dan kada Bad Blue Boysi obilježavaju četiri desetljeća postojanja.

18.08.2026🇭🇷Torcida left a birthday message for the Bad Blue Boys On their way to Velika Gorica at the spot where they had recently lost a fight, click here for more: https://t.co/KX0yj1tOwu All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/OD7UtlR4i5 pic.twitter.com/wb12htym3f — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 18, 2026