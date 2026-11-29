Na sjevernoj tribini Poljuda tijekom nedjeljnog susreta Hajduka i Rudeša osvanuo je transparent posvećen generalu Slobodanu Praljku, na devetu godišnjicu njegove smrti.

Među brojnim Hajdukovim zastavama i navijačkim obilježjima Torcida je istaknula transparent s portretom Praljka, čime je obilježila godišnjicu njegove smrti.

Slobodan Praljak preminuo je 29. studenoga 2017. godine u Haagu, nakon što mu je Žalbeno vijeće Haškog suda potvrdilo kaznu od 20 godina zatvora zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih u Bosni i Hercegovini.