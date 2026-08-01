FOTO Toplinski val prži Dalmaciju: Crveni meteoalarm za Split, Knin i Dubrovnik

Prvi dan kolovoza donio je Dalmaciji nastavak izraženog toplinskog vala. Temperature su se već do podneva na pojedinim postajama približile 38 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je crvena upozorenja za splitsku, kninsku i dubrovačku regiju.

Za splitsko područje crveno upozorenje izdano je zbog očekivane najviše temperature iznad 36 stupnjeva te minimalne iznad 26 stupnjeva. Na kninskom području očekuje se više od 38 stupnjeva, dok se u dubrovačkoj regiji upozorenje odnosi na dnevnu temperaturu višu od 34 i noćnu iznad 27 stupnjeva.

- Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije – upozoravaju iz DHMZ-a, uz napomenu da su mogući i kvarovi na pojedinim dijelovima infrastrukture.

Prema prognozi za Dalmaciju, tijekom dana bit će sunčano i većinom vrlo vruće. Najviša temperatura kretat će se između 34 i 40°C. Sredinom dana i poslijepodne očekuje se slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok bi navečer trebala zapuhati bura.

Splićani su pred visokim temperaturama osvježenje potražili u moru, dok su turisti preplavili Rivu i Bačvice. Kako je izgledalo još jedno vrelo prijepodne u Splitu, pogledajte u našoj fotogaleriji.