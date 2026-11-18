Vukovar je i ove godine, 18. studenoga, bio mjesto posebnih emocija, zajedništva i dubokog pijeteta prema žrtvama Domovinskog rata. U Koloni sjećanja, kojom se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, sudjelovali su brojni građani i predstavnici državnog i lokalnog političkog života.

Među njima su bili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je svoje dojmove iz Vukovara podijelio na društvenim mrežama.

„Svaki dolazak u Vukovar budi posebne emocije”

Šuta je na Facebooku objavio poruku u kojoj je istaknuo važnost sjećanja na sve koji su stradali tijekom Domovinskog rata.

„Svaki dolazak u Vukovar budi posebne emocije. Danas, hodajući u Koloni sjećanja, s dubokim poštovanjem prisjećamo se svih koji su prošli nezamislivu patnju i onih koji su za slobodu Hrvatske dali svoje živote”, napisao je splitski gradonačelnik.

Naglasio je kako žrtva Vukovara predstavlja trajnu obvezu očuvanja povijesne istine i sjećanja na cijenu hrvatske slobode.

„Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu o Domovinskom ratu i nikada ne zaboravimo koliko je skupo plaćena naša sloboda”, poručio je.

Svoju objavu zaključio je riječima:

„Moramo znati opraštati, ali nikada zaboraviti.”