Među tisućama ljudi koji su danas, na 35. obljetnicu stradanja Škabrnje, stigli odati počast žrtvama Domovinskog rata posebnu su pozornost privukli muškarci u raskošnim povijesnim odorama. Sablje, neobična pokrivala za glavu i upečatljivi vojnički ukrasi djelovali su kao prizor iz nekog drugog vremena, budeći znatiželju okupljenih.

Unatoč snažnoj kiši, ulicama Škabrnje dostojanstveno su prošli pripadnici četiriju povijesnih postrojbi: Ličke pukovnije Gospić, Hajdučke družine Mijata Tomića, Gradske straže Bakar i Hrvatske zrinske garde Čakovec.

Iza njihovih živopisnih odora kriju se stoljeća hrvatske povijesti, od legendarnih hajduka i ličkih graničara do gradskih stražara i plemićkih gardista. Svaka od ovih postrojbi njeguje vlastitu tradiciju, a njihov današnji susret u Škabrnji povezao je različita povijesna razdoblja na mjestu koje i samo zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti.

Lička pukovnija Gospić – nasljednici graničarske tradicije

Lička pukovnija Gospić njeguje uspomenu na nekadašnju Ličku graničarsku pukovniju, koja je djelovala od 1746. do 1873. godine u sklopu Habsburške Vojne krajine.

Graničari su stoljećima imali važnu ulogu u obrani granice prema Osmanskom Carstvu, a Lika je bila jedno od ključnih područja tog vojnog sustava.

Današnji pripadnici počasne postrojbe nastupaju u povijesnim odorama i sudjeluju na brojnim svečanostima, obljetnicama i komemoracijama, čuvajući uspomenu na vojničku prošlost ličkog kraja.

Hajdučka družina Mijata Tomića – iz duvanjskog kraja stigli u Škabrnju

Posebno zanimljivu priču donosi Hajdučka družina Mijata Tomića iz Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini.

Družina nosi ime legendarnog hajduka Mijata Tomića, koji je živio u 17. stoljeću i postao jedan od najpoznatijih junaka narodnih predaja Hrvata u Hercegovini.

Prema predaji, Mijat Tomić rođen je u Brišniku pokraj Tomislavgrada, a njegove pustolovine i sukobi s osmanskim vlastima stoljećima su se prenosili kroz narodne pjesme. Hajdučka družina osnovana je 1997. godine, a njezini članovi nastupaju u tradicionalnoj hajdučkoj odjeći, s karakterističnim oružjem i opremom.

Družinu tradicionalno predvodi harambaša, a njezina je uloga očuvanje povijesne i kulturne baštine duvanjskog kraja.

Gradska straža Bakar – odore iz revolucionarne 1848. godine

Iz Hrvatskog primorja u Škabrnju su stigli i pripadnici Gradske straže Bakar.

Ova povijesna postrojba oživljava tradiciju gradske straže iz 1848. godine, razdoblja velikih političkih i društvenih previranja diljem Europe.

Današnja postrojba osnovana je 2009. godine, a njezine svečane odore izrađene su prema povijesnim uzorima, uključujući portret nekadašnjeg zapovjednika Jakova Tadejevića.

Posebnost njihove opreme čine sablje, među kojima su i replike izrađene prema povijesnim primjercima, te drugo oružje karakteristično za 19. stoljeće.

Hrvatska zrinska garda Čakovec – čuvari uspomene na Zrinske

Među najprepoznatljivijim povijesnim postrojbama u Hrvatskoj nalazi se Hrvatska zrinska garda Čakovec.

Osnovana je 2001. godine s ciljem očuvanja uspomene na plemićku obitelj Zrinski, koja je ostavila dubok trag u hrvatskoj povijesti.

Gardisti nose raskošne crveno-crne odore nadahnute odjećom iz 16. i 17. stoljeća, s ukrašenim kapama, čizmama i sabljama.

Njihovo geslo, „Navik on živi ki zgine pošteno!”, povezuje se s ostavštinom Zrinskih i simbolizira čast, odanost i spremnost na žrtvu.

Stoljeća povijesti na jednom mjestu

Današnje okupljanje u Škabrnji tako je, uz sjećanje na žrtve Domovinskog rata, ponudilo i jedinstven susret različitih razdoblja hrvatske povijesti.

Od ličkih graničara i duvanjskih hajduka do bakarskih stražara i gardista Zrinskih, povijesne postrojbe svojim su dolaskom iskazale poštovanje stradalima 18. studenoga 1991. godine.

Njihove odore privlačile su poglede, ali iza svakog detalja krije se priča o vremenu, ljudima i tradicijama koje njihove udruge nastoje sačuvati od zaborava.