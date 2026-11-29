Nedjeljna utakmica Hajduka i Rudeša na Poljudu igra se u znaku jake bure i hladnoće, no vremenske neprilike nisu spriječile ljubitelje nogometa da večer provedu uz Bijele.

Hajduk u susret 15. kola SuperSport HNL-a ulazi s vodeće pozicije na prvenstvenoj ljestvici, a osim zbivanja na travnjaku i atmosfere na tribinama, objektiv našeg fotoreportera zabilježio je i događanja u svečanoj loži poljudskog stadiona.

Zavirili smo u svečanu ložu i zabilježili tko je ove nedjelje stigao pratiti susret Hajduka i Rudeša.

Koga smo sve snimili, pogledajte u našoj fotogaleriji.