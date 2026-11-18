Splitskom Vukovarskom ulicom večeras je održan mimohod sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Građani su se okupili kako bi zajedničkim hodom odali počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u Domovinskom ratu. Naša fotogalerija donosi atmosferu s mimohoda, ali i lica onih koji su večeras došli iskazati poštovanje žrtvama.

Mimohod je započeo u 19.30 sati okupljanjem kod spomenika Dječak s luminom, na početku Vukovarske ulice. Sudionici su potom krenuli prema muralima posvećenima Vukovaru i njegovim braniteljima, zaustavljajući se na predviđenim postajama.

Posebno upečatljiv trenutak dogodio se na križanju Vukovarske i Ulice Brune Bušića, gdje su okupljeni uglas uzvikivali „Vukovar! Škabrnja!”, šaljući snažnu poruku da se žrtva grada heroja i svih stradalih nikada neće zaboraviti.

Tijekom mimohoda održani su prigodni govori, a okupljeni su poslušali i stihove posvećene Vukovaru i Škabrnji. Večer je završila zajedničkom molitvom koju je predvodio svećenik.

Trideset i pet godina nakon pada Vukovara i stradanja Škabrnje, Split je još jednom pokazao da sjećanje na žrtve Domovinskog rata ostaje živo.

Tko je sve večeras bio u Vukovarskoj ulici? Pogledajte u fotogaleriji našeg Bepa.