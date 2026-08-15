FOTO Tisuće vjernika slave Veliku Gospu: Pogledajte prizore iz Sinja

Danas, 15. kolovoza, katolički vjernici diljem Hrvatske slave Veliku Gospu, odnosno svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije. Riječ je o jednom od najvažnijih blagdana u katoličkom kalendaru, a posebno svečano tradicionalno je i u Sinju, gdje se na blagdan okuplja velik broj vjernika i hodočasnika.

Velika Gospa obilježava vjerovanje da je Blažena Djevica Marija, nakon završetka zemaljskog života, dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu.

Iako štovanje Djevice Marije i tradicija obilježavanja njezina uznesenja sežu duboko u povijest kršćanstva, dogmu o Marijinu uznesenju službeno je proglasio papa Pio XII. 1. studenoga 1950. godine.

Za katoličke vjernike Marijino uznesenje predstavlja završetak njezina zemaljskog života potpuno predanog Bogu, ali i simbol nade u uskrsnuće i vječni život.

Blagdan Velike Gospe u Hrvatskoj tradicionalno je obilježen misnim slavljima, procesijama i hodočašćima u brojna marijanska svetišta, a Sinj je i ove godine jedno od središta proslave.

Kako izgleda današnji blagdan u Sinju, pogledajte u fotogaleriji koju je snimio Roko Pavlinušić.