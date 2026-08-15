FOTO Velika Gospa u Sinju: Nepregledne kolone hodočasnika ispunile grad

Sinj je danas ponovno jedno od najvećih središta vjerskog okupljanja u Hrvatskoj. Na blagdan Velike Gospe gradom prolaze tisuće hodočasnika koji su stigli odati počast Čudotvornoj Gospi Sinjskoj.

Ulice Sinja od jutra su ispunjene vjernicima, obiteljima, hodočasničkim skupinama i ljudima koji su do grada pod Kamičkom stigli iz različitih krajeva Dalmacije i Hrvatske.

Velika Gospa, odnosno svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije, slavi se 15. kolovoza i jedan je od najvažnijih blagdana u katoličkom kalendaru.

Sinj pritom ima posebno mjesto u hrvatskoj marijanskoj tradiciji. Čudotvorna Gospa Sinjska stoljećima privlači vjernike, a blagdan Velike Gospe svake godine okuplja velik broj hodočasnika koji u grad dolaze pješice, automobilima i organiziranim prijevozom.

Mnogi na put kreću još tijekom noći kako bi u Sinj stigli u ranim jutarnjim satima, a prizori nepreglednih kolona vjernika tradicionalno obilježavaju ovaj dan.

Hodočasnici u Sinj dolaze s osobnim molitvama, zahvalama i zavjetima, dok cijeli grad na Veliku Gospu poprima posebno ozračje.

Kako danas izgleda hodočašće i kakva je atmosfera među tisućama ljudi u Sinju, pogledajte u novoj fotogaleriji Roka Pavlinušića.