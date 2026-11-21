Jedan od prepoznatljivih simbola Splita ponovno je na svom mjestu. Nakon uklanjanja, obnove i sudskog spora, Štandarac je vraćen na Narodni trg, a danas je upriličeno njegovo svečano predstavljanje građanima.

Na splitskoj Pjaci danas je održano svečano predstavljanje obnovljenog Štandarca, povijesnog simbola grada koji se nakon višemjesečne odsutnosti vratio na Narodni trg. Program je započeo u 10 sati, a svečanost je uključivala podizanje splitske zastave i nastup klape Šušur.

Štandarac, kameni stup namijenjen isticanju gradske zastave, jedan je od prepoznatljivih elemenata povijesne jezgre Splita. Njegov povratak uslijedio je nakon obnove i postupka koji je izazvao znatan interes javnosti.

Povratak nakon obnove i sudskog spora

Podsjetimo, Štandarac je uklonjen s Narodnog trga u veljači 2025. godine, nakon čega je pokrenut postupak njegove obnove. U međuvremenu se otvorilo i pitanje autorskih prava, odnosno odnosa Grada Splita i akademskog kipara Kuzme Kovačića, autora Štandarca.

Povratak kamenog stupa na Pjacu tako je uslijedio nakon razdoblja obilježenog administrativnim i pravnim pitanjima. Vrijednost radova iznosila je gotovo 80 tisuća eura s PDV-om.

Povijesne godine ponovno na postolju

Na obnovljenom Štandarcu istaknute su godine koje simboliziraju važne trenutke splitske povijesti: 305., oko 640., 1240., 1882. i 1991.

Riječ je o datumima koji upućuju na različita razdoblja razvoja grada, od antičkih početaka i srednjovjekovne povijesti do novijeg doba i hrvatske samostalnosti.

Ipak, povratak Štandarca nije prošao bez polemika. Posebnu pozornost izazvala je činjenica da na njemu nema datuma 26. listopada 1944. godine, kada je Split oslobođen od fašističke okupacije.

Izostavljanje tog datuma izazvalo je reakcije dijela političke javnosti, među ostalim i splitskog SDP-a, koji smatra da bi taj važan povijesni događaj trebao imati svoje mjesto u javnom prostoru grada.

Jedan od simbola splitskog identiteta

Unatoč raspravama koje su pratile njegovu obnovu, Štandarac je ponovno zauzeo svoje mjesto na jednom od najpoznatijih splitskih trgova.

Pjaca, odnosno Narodni trg, stoljećima je jedno od središta društvenog i javnog života Splita, a Štandarac je dio njezina prepoznatljivog izgleda.

Njegovim povratkom ponovno je upotpunjena vizura povijesne gradske jezgre, dok rasprave o datumima na postolju pokazuju koliko pitanja povijesti i kolektivnog pamćenja i danas izazivaju interes splitske javnosti.