FOTO Svečano otvoreno 56. Trogirsko kulturno ljeto: Spektakl Perpetuum Jazzilea označio početak ljeta ispunjenog kulturom

Pred prepunim Trgom Ivana Pavla II. u jedinstvenom ambijentu ispred katedrale sv. Lovre i povijesne jezgre Trogira sinoć je svečano otvoreno 56. Trogirsko kulturno ljeto - jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija na hrvatskoj obali.

Svečanost otvorenja okupila je brojne Trogirane, domaće i strane goste koji su ispunili središnji gradski trg te dugotrajnim pljeskom pozdravili nastup svjetski poznatog slovenskog vokalnog ansambla Perpetuum Jazzile. Jedan od najnagrađivanijih vokalnih sastava današnjice još je jednom potvrdio zašto slovi za svjetsku senzaciju a cappella glazbe oduševivši publiku virtuoznim izvedbama u kojima ljudski glas zamjenjuje cijeli orkestar.

Publika je s velikim oduševljenjem pratila raznovrstan glazbeni program u kojem su se nizali svjetski hitovi, domaći klasici i bezvremenske melodije. Koncert je otvoren energičnom izvedbom hita "Let Me Entertain You" Robbie Williamsa koja je već u prvim minutama podigla publiku na noge i najavila večer ispunjenu vrhunskom glazbom. U nastavku su se nizale skladbe "Mamma Mia", "Don't Stop Me Now", "Man inthe Mirror", "Lay All Your Love on Me", "Thank You for the Music", "Bolero", "Can-Can", "99 Luftballons" kao i bezvremenski hitovi Olivera Dragojevića – "Tko sam ja da ti sudim", "Vjeruj u ljubav" i "Galeb i ja". Svaka izvedba bila je nagrađena snažnim pljeskom, a publika je zajedno s izvođačima pjevala i uživala u atmosferi koja će se dugo pamtiti.

Otvorenjem 56. Trogirskog kulturnog ljeta započelo je gotovo četveromjesečno razdoblje ispunjeno vrhunskim kulturnim, umjetničkim, glazbenim, kazališnim i tradicijskim sadržajima. Manifestacija koja već više od pola stoljeća predstavlja jedan od zaštitnih znakova grada i ove će godine potvrditi Trogir kao jedno od najvažnijih ljetnih kulturnih središta Dalmacije.

Već tijekom prva dva tjedna posjetitelje očekuje iznimno raznolik program na atraktivnim gradskim pozornicama i otocima. Ljubitelji umjetnosti moći će sudjelovati u besplatnoj radionici oslikavanja motiva grada u Gradskoj loži u organizaciji LUT-a Trogir dok će najmlađe razveseliti dječja predstava „Složna obitelj“ u Parku Malarija.

Program donosi i vrhunsku glazbu – od koncerta Trio in Breve – Opera Selecta u Kneževu dvoru preko nastupa Narodne glazbe Trogir i KUD-a Kvadrilja na Trgu Ivana Pavla II. do velikog koncerta Matije Cveka u Kuli Kamerlengo. Ljubitelji dalmatinske tradicije uživat će u ribarskoj fešti Trogirski kanti u Mastrinki te pučkoj veselici povodom blagdana Gospe od Karmela u Pašikama dok će Drvenik Veliki ponuditi romantične glazbene večeri uz koncert Tvrtka Stipića i Marija Ćopora – Najljepše melodije uz sunčev zalazak, izložbu „Od analognog do digitalnog zapisa“ te glazbeno-scensku večer „Tango leptira“ u izvedbi Vite Meštrović i Lete.

Kazališni program donosi predstavu „Čovječe ne ljubi se“ na Drveniku Velikom, emotivnu monodramu „Da sam ja neko“ u izvedbi Enisa Bešlagića u Kuli Kamerlengo kao i večeri ispunjene smijehom kroz Festival komedije – Splicka scena, koji će publici ponuditi vrhunski stand-up program. Ljubitelje dobre zabave očekuje i koncert XXS Banda nakon finala malonogometnog turnira u Žednom.

Sve to tek je uvod u više od stotinu događanja koja će tijekom ljeta ispuniti Trogir, Drvenik Veliki, Drvenik Mali i okolna mjesta, spajajući vrhunsku umjetnost, glazbu, kazalište, tradiciju i zabavu u jedinstvenom mediteranskom ambijentu.

Cjelovit program 56. Trogirskog kulturnog ljeta i sve informacije o nadolazećim događanjima dostupni su na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Trogira