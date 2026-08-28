FOTO Šuta i supruga među brojnim uzvanicima na Pjaci: Pogledajte što su odjenuli

Na otvorenju izložbe „Sub specie lucis – Emanuel Vidović / Zvonimir Mihanović“ u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu u četvrtak navečer okupio se velik broj posjetitelja, a među njima su bili i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i njegova supruga Matilda.

Bračni par tom je prilikom pozirao i sa Zvonimirom Mihanovićem, čija su djela uz ona Emanuela Vidovića predstavljena splitskoj publici.

Za kulturnu večer Šutina supruga odabrala je jednostavnu kombinaciju u neutralnim tonovima. Svijetlu satensku bluzu kratkih rukava kombinirala je s tamnim kariranim hlačama visokog struka i decentnim nakitom.

Riječ je o klasičnoj kombinaciji bez mnogo modnih eksperimenata, dovoljno elegantnoj za večernje otvorenje izložbe, ali istodobno opuštenoj i prilagođenoj toploj splitskoj večeri.

Gradonačelnik je također ostao pri klasici – tamnom odijelu i bijeloj košulji bez kravate, dok je Mihanović bio znatno ležerniji u plavoj košulji kratkih rukava i svijetlim hlačama.

Tako su se na istoj fotografiji našla tri različita pristupa odijevanju za kulturno događanje: od formalnijeg gradonačelnikova izdanja, preko jednostavne elegancije njegove supruge, do prepoznatljivo ležernog mediteranskog stila domaćina večeri.