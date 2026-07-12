FOTO Sudar dvaju auta kod Lava, stigli i vatrogasci

Dvije osobe lakše su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u subotu oko 22.40 sati dogodila na Jadranskoj magistrali u Podstrani.

Prema informacijama iz policije, u sudaru su sudjelovala dva osobna automobila.



Tekst se nastavlja nakon oglasa









Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, među kojima i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Podstrana, koji su pružili pomoć tijekom intervencije.

Policija je na mjestu nesreće obavila očevid i utvrdila okolnosti događaja.

"Provedene su sve potrebne mjere i radnje, a vozač koji je izazvao prometnu nesreću bit će prekršajno prijavljen", potvrdili su iz policije.