FOTO Stotine motociklista prolaze kroz Dalmaciju na putu prema Vukovaru! Dirljivi dočeci i snažna poruka: "Niti jedna žrtva neće biti zaboravljena dok smo mi živi"

Dalmacijom ovih dana prolazi posebna karavana koja nosi snažnu poruku zajedništva, zahvalnosti i sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Nekoliko stotina motociklista, sudionika tradicionalne karavane "Zajedno u ratu, zajedno u miru", krenulo je prema Vukovaru, a tijekom putovanja dočekuju ih građani, hrvatski branitelji i članovi moto klubova diljem Dalmacije.

Jedno od zaustavljanja bilo je i u Pločama, gdje su sudionici u subotu odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Njihovo putovanje završit će u Vukovaru, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. godišnjice stradanja grada heroja. Karavanu organizira Moto klub Korčula, u suradnji s braniteljskim udrugama i moto klubovima iz različitih dijelova Hrvatske. Cilj tradicionalnog putovanja nije samo dolazak u Vukovar, nego i očuvanje sjećanja na sve one koji su svoje živote položili za hrvatsku slobodu.

Emotivan doček na pločanskoj rivi, zapaljene svijeće za poginule branitelje

Sudionike karavane u Pločama su dočekali predstavnici AMK Racing teama Ploče, MK Neretvanski gusari, MK Veterani Metković, braniteljskih udruga i Grada Ploča. Nakon zajedničkog okupljanja i prigodne okrjepe, motociklisti su se s domaćinima uputili do spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, gdje su zapalili svijeće u znak zahvalnosti i sjećanja na poginule. Molitvu za poginule i preminule hrvatske branitelje predvodio je don Ante Bitunjac, župnik pločanske župe Kraljice neba i zemlje. Tijekom okupljanja posebno je istaknuta važnost zajedništva, vjere i trajnog čuvanja uspomene na žrtve Domovinskog rata. "Niti jedna žrtva neće biti zaboravljena dok smo mi živi", snažna je poruka koja je obilježila susret u Pločama. Nakon emotivnog susreta u Pločama motociklisti su nastavili svoje putovanje prema Imotskom, Trilju i Sinju, a subotnju etapu planirali su završiti u Kninu, piše Portal Rogotin.

Karavana je i diljem Dalmacije dočekivana u znaku zajedništva i poštovanja prema hrvatskim braniteljima. Građani, članovi moto klubova i braniteljskih udruga svojim dolascima pružaju podršku sudionicima koji prelaze stotine kilometara kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata. Brojne hrvatske trobojnice, motocikli i zajednička okupljanja još jednom pokazuju koliko je sjećanje na Vukovar i Škabrnju duboko ukorijenjeno među ljudima, posebno među onima koji svake godine sudjeluju u ovoj karavani.

Konačni cilj je Vukovar, sudjelovat će u Koloni sjećanja

Sljedećih dana motociklisti će nastaviti prolaziti kroz hrvatske gradove i mjesta, zaustavljajući se kod spomen-obilježja kako bi paljenjem svijeća odali počast stradalima. Dolazak u Vukovar predviđen je za utorak, 17. studenoga, dok će se dan poslije sudionici pridružiti Koloni sjećanja. Karavana "Zajedno u ratu, zajedno u miru" već godinama povezuje motocikliste, hrvatske branitelje i građane različitih generacija. Njezina je poruka jasna: žrtva Vukovara, Škabrnje i svih drugih mjesta stradanja ne smije biti zaboravljena.