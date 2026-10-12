FOTO Što se krije na dnu mora kod splitskog Trstenika? Ronioci zaronili u poznatu uvalu, a sudjelovali i štićenici Centra 'Maestral'

Količina otpada, nađena u podmorju uz plažu, u splitskoj uvali Trstenik, neuobičajeno je mala – ocijenili su iz Ronilačkog kluba „Zenta“, koji su, zajedno s kolegama iz REK Hvidra i REK Wlay, sudjelovali u nedjelju, 11. listopada 2026., u eko-zdravstvenoj akciji „Mistralov val: Za more. Za zdravlje. Za čovika.“.

Njih, ukupno 10 ronioca, iz mora su izronili nešto sjedalica, limenki i dječjih lopti, a uočena je i jedna bicikla.

Međutim, napominju, kako i manje količine otpada, ako se dugoročno nakupljaju, mogu negativno utjecati na morski ekosustav.

„Upravo zato ovakve su inicijative važne i potrebno ih je provoditi kontinuirano, s ciljem očuvanja čistoće morskog dna i zaštite prirodnog bogatstva koje nas okružuje.“ – poručio je voditelj ronilačke ekipe, Ivan Zverković, dopredsjednik RK „Zenta“.

Istodobno, oko 50 građana, inače čestih korisnika trsteničke plaže, odazvalo se besplatnom mjerenju krvnog tlaka i šećera, a njih oko 30, dodatno i poduci iz osnova pružanja prve pomoći.

Njihov prosječan zdravstveni bilten, iz Gradskog društva „Crveni križ“ ocijenili su kao uglavnom dobar.

„Svim posjetiteljima pruženi su i savjeti o prehrani, a manjem broju starijih građana, kod kojih su pokazana određena odstupanja, o važnosti redovitog uzimanja propisane terapije i praćenja zdravstvenog stanja. Svima zainteresiranima, pokazali smo i kako se, jednostavnim koracima i oživljavanjem, može spasiti nečiji život. Posebno nas je veselilo druženje s djecom i, osobnim primjerom, ukazati im koliko je važno čuvati jedni druge i prirodu, koja nas okružuje.“ – istaknula je Tanja Marinković, voditeljica događanja u Hrvatskom križu - GD „Crveni križ Split“.

Gosti eko-zdravstvene akcije „Mistralov val“, bili su i štićenici Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral. Njih 15 djece, pomagali su u čišćenju morskog okoliša, a splitski Crveni križ priredio im je i kratku edukaciju, prilagođenu njihovom uzrastu, o važnosti brige za druge i odgovornog ponašanja.

Nakon završetka aktivnosti, djeca su se pridružila ostalim sudionicima i posjetiteljima, na zajedničkom ručku, u ugodnom ozračju druženja i zajedništva.

Akciju „Mistralov val: Za more. Za zdravlje. Za čovika“, organizirao je Hotel Split d.d., povodom zatvaranja njihovoga, plažnog objekta „Mistral Beach Club & Restaurant“, kao zahvalu svim svojim gostima i korisnicima plaže pod njihovom koncesijom.

Iznimno su zadovoljni njezinom provedbom, osobito jer je – kako ističu - „spojila brigu o morskom okolišu, edukaciju i druženje“.

„Drago nam je što smo zajedničkim snagama pridonijeli čišćem moru i, unatoč oblačnom vremenu, okupili različite sudionike oko zajedničkog cilja. Vjerujemo kako su takve inicijative važne, jer potiču solidarnost, jačaju svijest o očuvanju okoliša i stvaraju prigode za povezivanje s građanima i lokalnom zajednicom.“ – zaključno su poručili iz Hotela Split d.d., uz napomenu kako je sav izvađeni otpad iz podmorja zbrinut na odgovarajuće propisan i odgovoran način.