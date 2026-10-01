FOTO Što se krije iza zidova ove splitske crkvice? Tajanstvene poruke na zidu, neobično ime i stoljeća povijesti

Na južnim padinama Marjana, u predjelu Kašjuni i na putu koji vodi prema crkvi svetog Jere, smjestila se jedna od najstarijih i najzanimljivijih marjanskih crkvica. Gospa od Sedam Žalosti, među Splićanima poznata i kao Gospica, trenutačno je u obnovi nakon što je utvrđeno da je stoljećima stara građevina statički ugrožena.

Riječ je o zaštićenom kulturnom dobru čija povijest seže duboko u srednji vijek. Svetište na ovom mjestu spominje se još 1362. godine, a današnja crkvica stoljećima je bila dio sakralnog krajolika Marjana kojim su prolazili hodočasnici i generacije Splićana.

Danas su oko nje ponovno radnici i skele. Ovoga puta cilj je sačuvati je za stoljeća koja dolaze.

Obnavlja se zbog statičke ugroženosti

Javna ustanova Park-šuma Marjan objavila je 19. rujna da je pregledom crkve te snimanjem i mapiranjem pukotina duž građevine utvrđena vidljiva statička ugroženost zbog koje je potrebno provesti građevinske zahvate na njezinoj konstrukciji.

Ne radi se, dakle, samo o površinskom uređenju stare crkvice. Konstruktivnom sanacijom trebali bi se ojačati nosivi zidovi, svodovi i ostali konstruktivni elementi građevine, čime bi se osigurala njezina stabilnost i dugoročno očuvanje.

S obzirom na povijesnu vrijednost crkve, zahvati se izvode materijalima i postupcima usklađenima s karakterom i vrijednošću povijesne građevine, a cjelokupna sanacija provodi se uz suglasnost Područnog konzervatorskog ureda Split, naveli su iz Park-šume Marjan.

Gospa od Sedam Žalosti u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske vodi se pod oznakom Z-4800, kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro iz kategorije sakralne graditeljske baštine.

Povijest joj seže najmanje do 1362. godine

Upravo je njezina starost jedan od razloga zbog kojih je ova malena građevina toliko vrijedna.

Prema podacima Park-šume Marjan, crkva se spominje već 1362. godine kao Sancte marie de Merglano, a kasnije pod nazivom S. Maria Pietatis.

Podaci iz Registra kulturnih dobara daju detaljniju sliku njezina razvoja. Vrijeme nastanka smješta se u razdoblje od 14. do 15. stoljeća. Starijem gotičkom svetištu iz 1362. godine, građenom od lomljenog kamena i sa šiljastim svodom, u 15. stoljeću dograđena je lađa, dok se današnja jednobrodna crkva datira na kraj 15. stoljeća.

Zato nije sasvim precizno jednostavno kazati da je današnja crkva sagrađena 1362. godine. Povijest svetišta na ovom mjestu seže najmanje do te godine, dok se građevina tijekom sljedećih stoljeća mijenjala i dograđivala.

Neobično je okrenuta zbog starog marjanskog puta

Zanimljiv je i sam položaj crkvice. Nalazi se u zavjetrini Bambine glavice, na sjecištu starih puteva, od kojih jedan vodi prema crkvi svetog Jere.

Njezina orijentacija nije slučajna. Za razliku od uobičajene orijentacije marjanskih crkvica, položaj Gospe od Sedam Žalosti prilagođen je starom putu uz vododerinu Suspas. Turistička zajednica Splita upravo tu prilagodbu terenu izdvaja kao jednu od posebnosti crkvice.

U njezinu je položaju tako ostao sačuvan i trag načina na koji se stoljećima ranije prolazilo ovim dijelom Marjana.

Na širem području Kašjuna nekada je bilo nekoliko crkava, a Gospa od Sedam Žalosti jedina je među njima sačuvana.

Marjan nije bio samo šuma i izletište

Današnjem posjetitelju Marjan je prije svega park-šuma, mjesto šetnje, rekreacije i odmora. Stoljećima ranije imao je još jednu snažnu ulogu.

Njegove padine bile su obilježene crkvicama, kapelama i pustinjačkim nastambama, a putevi među njima imali su i hodočasničku funkciju. Upravo se u takvom krajoliku nalaze Gospa od Sedam Žalosti i, nešto dalje, sveti Jere sa svojim pustinjačkim obitavalištem.

Splićani su Marjan doživljavali i kao svoju Kalvariju, zbog čega je svetište posvećeno Marijinoj boli na njegovoj južnoj strani dobivalo dodatno značenje.

Ta se veza sačuvala i kroz tradicionalni splitski Križni put „Od Gospe do Gospe“, koji prolazi Marjanom i završava kod Gospe od Sedam Žalosti.

Zašto se zove Gospa od Sedam Žalosti?

Iza neobičnog imena krije se stoljetna katolička pobožnost posvećena Marijinoj boli.

Sedam žalosti odnosi se na sedam događaja iz Marijina života povezanih s patnjom njezina sina: Šimunovo proročanstvo, bijeg u Egipat, gubitak dvanaestogodišnjeg Isusa u Jeruzalemu, susret s Isusom na putu prema Kalvariji, raspeće i smrt, skidanje Kristova tijela s križa te njegov pogreb.

Broj sedam u kršćanskoj simbolici označava puninu, pa sedam žalosti predstavlja puninu Marijine boli.

A upravo se ta tema nalazi i u umjetnički najvrjednijem dijelu stare crkvice.

Unutra se nalazi Oplakivanje Jurja Dalmatinca

U unutrašnjosti crkve nalazi se kameni reljef s motivom Oplakivanja, odnosno prikazom Marije s mrtvim Kristom.

Registar kulturnih dobara u opisu crkvice navodi ga kao rad Jurja Dalmatinca, jednog od najznačajnijih umjetnika dalmatinske kasne gotike i renesanse. Jurju Dalmatincu reljef pripisuje i Turistička zajednica Splita.

Motiv nije slučajno odabran. Prikaz majke koja oplakuje mrtvog sina izravno je povezan s posvetom crkve Gospi Žalosnoj.

Još jedan detalj koji Registar izdvaja nalazi se na jednostavnom glavnom pročelju crkvice, čiji je vrh ukrašen cvjetnim akroterijem.

Na zidovima molitve, zahvale, ljubav – i Hajduk

Tragove u Gospici nisu ostavili samo srednjovjekovni graditelji i umjetnici.

Generacije Splićana na njezinim su zidovima običnom olovkom ispisivale svoje molitve, zavjete i zahvale. Među zapisima su se mogle pronaći poruke o zdravlju, obitelji i ljubavi, ali i one posvećene Splitu, prognanicima te – gotovo neizbježno kada je riječ o Splitu – Hajduku.

Neke od tih poruka desetljećima su ostajale na zidovima crkvice, izložene buri, kiši, suncu i soli.

Tako su zidovi male Gospice s vremenom postali svojevrsna kronika grada i njegovih ljudi. Uz stoljećima staru sakralnu baštinu ostajali su sasvim osobni tragovi onih koji su do crkvice dolazili sa svojim strahovima, željama, zahvalama i onime što im je bilo važno.

Više od šest stoljeća povijesti

Na malom prostoru iznad Kašjuna tako se susreću srednjovjekovna povijest Splita, umjetnost, stari marjanski putevi, pučka pobožnost i osobne priče generacija Splićana.

Sada je na redu novo poglavlje njezine duge povijesti.

Nakon što su na građevini evidentirane pukotine i utvrđena statička ugroženost, konstruktivnom obnovom trebali bi biti ojačani njezini najvažniji nosivi dijelovi.

Crkvica koja se u povijesnim izvorima pojavljuje još u 14. stoljeću preživjela je više od šest stoljeća promjena na Marjanu. Cilj sadašnjih radova je jednostavan – da priča Gospe od Sedam Žalosti tu ne završi.