FOTO Staševicom se šire mirisi ribljih delicija, pogledajte što smo snimili

U Staševici je večeras u tijeku Ribarska večer, jedna od omiljenih ljetnih manifestacija ovoga kraja. Na mjesnom igralištu okupili su se brojni mještani i posjetitelji, a fešta protječe uz odličnu atmosferu, druženje i bogatu gastronomsku ponudu.

Kuhaju se razne delicije

Vrijedne ekipe pripremaju raznovrsne riblje specijalitete, a Staševicom se šire mirisi svježe pripremljene ribe i drugih domaćih delicija. Na jelovniku se mogu pronaći škampi, lignje, sipe, jegulje, tuna i cipoli, ali ni ljubitelji mesnih jela i tradicionalnih proizvoda nisu ostali zakinuti. Na stolovima se tako mogu pronaći i pršut, slanina, meso te domaće slastice.

Dobra atmosfera i druženje do kasnih sati

Ribarska večer u Staševici posljednjih je godina prerasla u prepoznatljivu ljetnu manifestaciju koja okuplja ljubitelje dobre hrane, glazbe i druženja.

Fešta je u punom jeku, delicije se pripremaju na sve strane, a kako večeras izgleda atmosfera u Staševici i što smo sve snimili, pogledajte u nastavku.