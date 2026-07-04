FOTO Sramotan prizor na Vrgadi: Prepuni kontejneri i smeće uz more

Fotografije snimljene na otoku Vrgadi kod Pakoštana prikazuju neugledne prizore uz samu morsku obalu. Oko kontejnera su razbacane vreće, plastična ambalaža i drugi otpad, dok se u neposrednoj blizini nalaze i velike vreće s građevinskim ili drugim materijalom.

Na dijelu obalnog puta vidljivi su prepuni kontejneri, otpad ostavljen pokraj njih te smeće razneseno po betonskoj površini i kamenitoj obali. Prizor posebno odudara od čistog mora i prirodnog okoliša po kojem je ovaj otok u Zadarskoj županiji poznat.

Čitatelj koji nam je dostavio fotografije tvrdi da je pokušao upozoriti nadležne na stanje, ali da nije dobio odgovarajuću reakciju.

„Ovo je otok Vrgada kod Pakoštana. Sve se nalazi tik uz more, sramota. Pokušao sam stupiti u kontakt s lokalnim vlastima, ali uzalud. Ovo nema nigdje“, poručio je.