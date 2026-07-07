FOTO Splitsko-dalmatinska županija nagradila 85 najboljih učenika i mentora za državne i međunarodne uspjehe

Splitsko-dalmatinska županija dodijelila je županove nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola koji su tijekom školske godine osvojili prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima. Ove godine nagrađeno je ukupno 85 učenika i njihovih mentora, što je sedam više nego prošle godine, kada je dodijeljeno 78 nagrada.

Među ovogodišnjim laureatima je 35 osvojenih prvih mjesta, 25 drugih te 25 trećih mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima. Splitsko-dalmatinska županija bila je prva u Hrvatskoj koja je uvela sustavno nagrađivanje svih učenika i mentora osvajača državnih priznanja u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao i međunarodnih natjecanja.

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Kako bi dodatno vrednovala izvrsnost, Županija je ove godine povećala nagradni fond. Mentori najuspješnijih učenika, neovisno o osvojenom mjestu, dobivaju novčanu nagradu u neto iznosu od 350 eura, što je 100 eura više nego prošle godine. Učenici osvajači prvih mjesta nagrađeni su s 350 eura, drugih mjesta s 250 eura, a trećih mjesta s 200 eura. Kod ekipnih natjecanja nagrada se isplaćuje školi, dok se pojedinačne nagrade isplaćuju učenicima i mentorima.

Župan Blaženko Boban čestitao je svim nagrađenim učenicima i mentorima te istaknuo kako kontinuirani rast broja nagrađenih potvrđuje kvalitetu rada u školama i opravdanost ulaganja u obrazovanje.

"Uistinu ste se dobro pripremili. Ove godine nagradili smo 85 učenika, za razliku od prošle godine kada ih je bilo 78. To je znak da se djeca sve više pripremaju za državna natjecanja, ali i da su poticaji Splitsko-dalmatinske županije u obrazovanju sve bolji i učinkovitiji. Posebno sam sretan jer se sjećam da smo prije šest ili sedam godina, kada smo pokrenuli ovaj program, imali između 25 i 30 nagrađenih učenika. Danas smo tu brojku povećali na više od 80, što pokazuje da se kvalitetno radi", rekao je župan.

Zahvalio je mentorima, ravnateljima škola, djelatnicima Upravnog odjela za prosvjetu te svim učenicima koji svojim uspjesima predstavljaju Splitsko-dalmatinsku županiju na državnoj i međunarodnoj razini.

Govoreći o budućnosti obrazovanja, Boban je istaknuo kako će ulaganja u škole kroz projekte iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodatno unaprijediti uvjete rada. "Nedavno smo preuzeli novih osam ugovora ukupne vrijednosti čak 114 milijuna eura, od čega je 71 milijun eura bespovratnih sredstava. Kada velika većina djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji bude pohađala nastavu u jednoj smjeni, stvorit ćemo još bolje uvjete i još snažniju bazu za buduće znanstvenike, stručnjake i uspješne mlade ljude", poručio je župan.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić naglasio je kako rezultati učenika potvrđuju visoku razinu rada u školama Splitsko-dalmatinske županije. "Splitsko-dalmatinska županija, uz Grad Zagreb, uvijek je u samom vrhu, bilo da je riječ o rezultatima nacionalnih ispita ili o osvojenim medaljama na državnim natjecanjima. To potvrđuje kako se u našim školama kvalitetno radi te da je odgojno-obrazovni rad s učenicima na visokoj razini. Bili smo među prvima koji su kroz dodjelu nagrada željeli odati priznanje mentorima i učenicima te poslati jasnu poruku da se ulaganje u znanje uvijek isplati. Znanje je jedina vrijednost koju vam nitko ne može oduzeti i zato se u njega uvijek isplati ulagati", rekao je Đonlić.

Podsjetio je i na kontinuirana ulaganja Županije u obrazovanje kroz Centar izvrsnosti, u čije je programe danas uključeno više od 3.000 darovitih, visokomotiviranih i potencijalno darovitih učenika. U ime svih nagrađenih učenika okupljenima se obratila učenica Lucija, zahvalivši mentorima, roditeljima, školama i Splitsko-dalmatinskoj županiji na potpori koju pružaju mladim talentima.

"Posebno zahvaljujemo Splitsko-dalmatinskoj županiji koja iz godine u godinu prepoznaje i nagrađuje naše uspjehe te nam daje dodatni poticaj da nastavimo učiti, truditi se i ostvarivati još bolje rezultate. Bez obzira na područje u kojem smo ostvarili uspjeh, zajednički smo dokazali da se trud, znanje i upornost uvijek isplate", poručila je.