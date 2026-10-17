FOTO Splitski Pazar jutros u znaku različitih kultura: Tradicionalna jela i mirisi privukli pozornost, donosimo galeriju

Na splitskom Pazaru jutros je održana manifestacija koja je u središte pozornosti stavila bogatstvo gastronomskih tradicija nacionalnih manjina.
Gastro druženje održano je u subotu, 17. listopada, s početkom u 11 sati, a posjetiteljima je pružilo priliku da se upoznaju s različitim kulinarskim običajima i tradicionalnom kuhinjom.
Okusi i mirisi različitih tradicija na jednom mjestu
Hrana je oduvijek bila važan dio kulturnog identiteta, a upravo je gastronomija bila glavna poveznica ovog događanja.
Gastro druženje nacionalnih manjina zamišljeno je kao prilika za predstavljanje bogatstva tradicionalnih jela, ali i za međusobno upoznavanje kroz običaje koji se prenose generacijama.
Splitski Pazar, inače jedno od najživljih mjesta u gradu, tako je ove subote dobio dodatnu kulturnu dimenziju.
Događanje koje povezuje ljude i običaje
Osim gastronomskog dijela, manifestacija je bila posvećena promicanju kulturne raznolikosti i zajedništva.
Susreti poput ovoga podsjećaju koliko različite tradicije mogu obogatiti svakodnevni život grada te koliko su važni očuvanje običaja i njihovo predstavljanje široj javnosti.
Pogledajte fotogaleriju s jutrošnjeg druženja
Jutrošnje Gastro druženje nacionalnih manjina na splitskom Pazaru donijelo je spoj tradicionalne kuhinje, kulturne baštine i druženja u samom središtu grada.
Kako je izgledalo događanje i kakva je atmosfera vladala na Pazaru, pogledajte u našoj fotogaleriji.